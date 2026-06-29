Θαύμα στα συντρίμμια: Ανέσυραν ζωντανό 21χρονο μετά από 106 ώρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα

Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στην ανείπωτη τραγωδία έδωσε η διάσωση ενός 21χρονου άνδρα στη Βενεζουέλα, σχεδόν πέντε ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους.

Ο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια κτιρίου στην Καραμπαγιέδα, αφού παρέμεινε παγιδευμένος για συνολικά 106 ώρες. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες.

Τη διάσωση ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, καθώς στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διάσωση «θαύμα», σημειώνοντας ότι ο νεαρός λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Παράλληλα, ο Μπουκέλε γνωστοποίησε ότι οι διασώστες ανέσυραν ζωντανό και έναν σκύλο από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Καράκας, καλώντας τους ιδιοκτήτες του να επικοινωνήσουν με τις ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή.

Hemos encontrado con vida a este perrito en Residencias Karina. No sabemos su nombre, pero se encuentra en muy buen estado de salud.



Si alguien es su dueño, por favor acérquese a nuestros equipos y muéstreles alguna fotografía o video en su celular para poder hacerle la entrega. pic.twitter.com/oHfzkskPIV — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Μάχη με τον χρόνο

Η διάσωση του 21χρονου προσέφερε μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, την ώρα που οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το πρώτο 72ωρο μετά από έναν ισχυρό σεισμό θεωρείται συνήθως το πιο κρίσιμο για την ανεύρεση ανθρώπων ζωντανών κάτω από τα ερείπια.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, κυρίως στη βόρεια Βενεζουέλα.

Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 3.000, ενώ περισσότεροι από 12.700 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα χαλάσματα

Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Στη Λα Γκουάιρα, συγγενείς αγνοουμένων και κάτοικοι συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα, συχνά με λοστούς, σφυριά και αξίνες, χωρίς τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό.

Σε αρκετές περιοχές, οι επιχειρήσεις διάσωσης στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές και διεθνείς αποστολές, οι οποίες έχουν μεταφέρει ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, φορεία, ιατρικό εξοπλισμό και συστήματα εντοπισμού επιζώντων.

Ωστόσο, η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, με κατοίκους να καταγγέλλουν καθυστερήσεις στην προσέγγιση των σωστικών συνεργείων σε κατεστραμμένα κτίρια.

Συνεχείς μετασεισμοί και διεθνής βοήθεια

Το έργο των διασωστών δυσχεραίνεται και από τους συνεχείς μετασεισμούς. Εκατοντάδες δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τους δύο κύριους σεισμούς, ενώ τη Δευτέρα σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά του Καράκας, χωρίς να αναφερθούν νέες ζημιές.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Η Ολλανδία αποστέλλει από το Κουρασάο πλοίο με τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων γουάν.

Με πληροφορίες από το lifo.gr, BBC