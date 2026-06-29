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Ζέστη: Το λάθος που κάνουμε με τον ανεμιστήρα – Τι λέει καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Harvard

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ειδικό της Ιατρικής Σχολής του Harvard, οι ανεμιστήρες σε υψηλές θερμοκρασίες δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά επηρεάζουν τη νευροβιολογική αίσθηση δροσιάς

Οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες σε συνθήκες έντονης ζέστης δεν δροσίζουν πραγματικά το σώμα, αλλά ουσιαστικά «ξεγελούν» τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τη γαστρεντερολόγο και καθηγήτρια Ιατρικής του Harvard, Trisha Pasricha.

Σε σχετική ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η επιστήμονας εξηγεί τον μηχανισμό πίσω από την αίσθηση δροσιάς που προσφέρουν οι ανεμιστήρες, σημειώνοντας ότι πρόκειται περισσότερο για νευροβιολογική αντίδραση παρά για πραγματική μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.

«Ξεγελούν τον εγκέφαλο»

«Σε περίπτωση καύσωνα, οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες δεν σας δροσίζουν πραγματικά. Το μόνο που κάνουν είναι να ξεγελούν τον εγκέφαλό σας», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάτω από περίπου τους 32°C μπορούν να προσφέρουν αίσθηση δροσιάς.

Όπως εξηγεί, οι ανεμιστήρες διεγείρουν τους θερμικούς αισθητήρες του δέρματος, οι οποίοι στέλνουν σήμα στον εγκέφαλο ότι το σώμα δροσίζεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αίσθηση της ανάγκης για εφίδρωση.

Ωστόσο, σε συνθήκες καύσωνα, όπως τονίζει, η διαδικασία αυτή δεν οδηγεί σε πραγματική μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η ειδικός επισημαίνει ότι η πιο αποτελεσματική προστασία από τη ζέστη είναι η ενυδάτωση και η χρήση πρόσθετων μέσων δροσιάς, όπως νερό ή υγρές πετσέτες.

Μεταξύ άλλων, προτείνει τη χρήση ανεμιστήρων σε συνδυασμό με βρεγμένο δέρμα ή ψεκασμό νερού, σημειώνοντας ότι έτσι μπορεί να μειωθεί η θερμική καταπόνηση ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ περιορίζεται και η αφυδάτωση.

Έρευνες για συνδυαστική χρήση

Όπως αναφέρει, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο συνδυασμός ανεμιστήρα και υγρασίας στο δέρμα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από τη χρήση ανεμιστήρα μόνο, ακόμη και σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45°C περίπου.

Με πληροφορίες από lifo.gr

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