Συναγερμός στο ΚΣΕΔ: Επείγουσα αεροδιακομιδή 67χρονου από επιβατικό πλοίο ανοικτά της Πάφου

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενεργοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Ιουνίου 2026, το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», για την αεροδιακομιδή 67χρονου ασθενούς βελγικής καταγωγής από επιβατικό πλοίο που έπλεε ανοιχτά της Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, η επιχείρηση ενεργοποιήθηκε στις 15:20 και αφορούσε επιβατικό πλοίο που βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή περίπου 110 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Πάφου.

Για την εκτέλεση της αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε στις 18:50 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εισήχθη για περαιτέρω νοσηλεία.