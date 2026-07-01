Νετανιάχου προς Ερντογάν: Θα ήταν σοφό να ηρεμήσεις, οι 4 αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας τελείωσαν

Με ειρωνικό τόνο απάντησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη νέα επίθεση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τον να «ηρεμήσει», με φόντο την ολοένα και πιο επιθετική ρητορική της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 14, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε κατά πόσο τον ανησυχούν οι πρόσφατες δηλώσεις που προέρχονται από την Τουρκία. Ο ίδιος απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι η στάση της τουρκικής ηγεσίας δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Όπως υπενθυμίζουν οι Times of Israel, ο Ερντογάν και ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν το τελευταίο διάστημα κλιμακώσει τις απειλές κατά της Ιερουσαλήμ. Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών φέρεται να κάλεσε την Άγκυρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ, ενώ δυτικά και ισραηλινά μέσα είχαν μεταδώσει ότι ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, είχε ευχηθεί την καταστροφή του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου συνέδεσε τη στάση της Τουρκίας με την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν στην περιοχή. Όπως είπε, το Ιράν εκφράζει τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία, κατά την άποψή του, εκπροσωπεί τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, τον οποίο χαρακτήρισε εξίσου ακραίο.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Ερντογάν για το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να ξεχνά πως η οθωμανική κυριαρχία στην περιοχή έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Σήμερα, είπε, υπάρχει ένα ισχυρό κράτος, το Ισραήλ, με στρατό, λαό και κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι θα ήταν φρόνιμο ο Ερντογάν να χαμηλώσει τους τόνους.

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη ή την ασφάλειά του, τονίζοντας πως η χώρα του έχει ήδη δείξει τι είναι ικανή να κάνει.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι το Ισραήλ πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά του και να αντιληφθεί τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην περιοχή. Όταν μια δύναμη υποχωρεί, σημείωσε, μια άλλη αναδύεται — και, όπως είπε, η δύναμη που πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται είναι το κράτος του Ισραήλ.