Πώς βοηθά η Κίνα τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά στο Πεκίνο, υποστηρίζει το Reuters

Μυστικό πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης Ρώσων στην Κίνα φέρεται να πραγματοποιήθηκε το 2025, με την προσωπική έγκριση του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματικών από τις δύο χώρες, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και απόρρητα έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εμπλοκή ανώτατων στρατιωτικών στελεχών σε προγράμματα που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία δείχνει το βάθος της στρατιωτικής συνεργασίας Μόσχας και Πεκίνου. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, την ώρα που η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες.

Σε απόρρητο ρωσικό έγγραφο που φέρεται να είδε το Reuters γίνεται αναφορά σε εσωτερική διαταγή του Αντρέι Μπελούσοφ, η οποία εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2025. Βάσει αυτής, ρωσική στρατιωτική αντιπροσωπεία μετέβη στην Κίνα για να λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Εκπαίδευση σε ραδιολογικές, χημικές και βιολογικές απειλές

Ένα από τα έγγραφα περιγράφει πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Πεκίνο. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης αφορούσε την προστασία από ραδιολογικές, χημικές και βιολογικές απειλές.

Στο υλικό περιλαμβάνονται φωτογραφίες Ρώσων στρατιωτικών κατά τη διάρκεια μαθημάτων από Κινέζους εκπαιδευτές. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, να μελετούν ομοίωμα πυρηνικού αντιδραστήρα και να εκπαιδεύονται σε θέματα χημικής και ραδιολογικής αναγνώρισης, καθώς και στην προστασία συστημάτων εξαερισμού από πιθανή επιμόλυνση.

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η επιλογή ενός τόσο ευαίσθητου αντικειμένου εκπαίδευσης αποτυπώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας Ρωσίας και Κίνας.

Διαψεύδει το Πεκίνο

Τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Κίνας δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι η στάση του Πεκίνου έναντι του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη και χαρακτήρισε τις πληροφορίες «εντελώς αβάσιμες». Η Κίνα συνεχίζει να δηλώνει ουδέτερη και να παρουσιάζει τον εαυτό της ως πιθανό διαμεσολαβητή για την επίτευξη ειρήνης.

Η ΕΕ εξετάζει τα επόμενα βήματα

Το Reuters υπενθυμίζει ότι τον προηγούμενο μήνα είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, πως περίπου 200 Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα τον Νοέμβριο του 2025. Ορισμένοι εξ αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχουν ήδη σταλεί στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο είχε τότε αποφύγει να σχολιάσει επί της ουσίας, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» που διακινούνται από τη Δύση.

Στις 15 Ιουνίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες έχουν επιβεβαιώσει, μέσω δικών τους διαύλων, πως οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν και πλέον εξετάζουν τις επιπτώσεις. Το Πεκίνο απέρριψε και αυτές τις δηλώσεις, μιλώντας για «συκοφαντίες».

Σύμφωνα με τρίτο Ευρωπαίο αξιωματούχο στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει να βλέπει την Κίνα μόνο ως οικονομικό εταίρο και να αξιολογήσει πιο σοβαρά τον ρόλο της ως, κατά την έκφραση της Κάλας, «καθοριστικού υποστηρικτή του ρωσικού πολέμου».

Τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν

Σύμφωνα με τους δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, η συμφωνία της 2ας Ιουλίου 2025, στην οποία βασίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υπεγράφη από τον Ρώσο υποστράτηγο Ρουστάμ Χουσαΐνοφ και τον Κινέζο ανώτερο συνταγματάρχη Σουν Νταγιούν.

Σε άλλο εσωτερικό ρωσικό έγγραφο, που επικαλείται το Reuters, καταγράφονται αναλυτικά οι συμμετέχοντες στα προγράμματα, μαζί με τα στοιχεία τους, τον βαθμό τους, την ημερομηνία γέννησης και το επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας τους.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας φέρεται να ήταν ο αντιδιοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας, στρατηγός Ρουστάμ Μουράντοφ. Στην έναρξη ενός από τα προγράμματα φέρεται να παρέστη και ο Κινέζος υποστράτηγος Λι Τζινσούν, επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνεται επίσης ο Ρώσος υποστράτηγος Βιτάλι Γκερασίμοφ, ο οποίος φέρεται να έλαβε μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην πόλη Μπενγκμπού.

Η ρωσική απάντηση

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της ρωσικής Δούμας, Αντρέι Καρταπόλοφ, απέρριψε το δημοσίευμα ως «εντελώς ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν τίποτα να διδαχθούν από την Κίνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, τα ίδια τα εσωτερικά στρατιωτικά έγγραφα αξιολογούν τόσο τα θετικά όσο και τα αδύνατα σημεία της κινεζικής εκπαίδευσης. Από τη μία πλευρά, γίνεται αναφορά στον σύγχρονο εξοπλισμό, στη χρήση προσομοιωτών και στο υψηλό θεωρητικό επίπεδο των Κινέζων εκπαιδευτών. Από την άλλη, επισημαίνεται ότι η Κίνα δεν διαθέτει πραγματική πολεμική εμπειρία, σε αντίθεση με τη Ρωσία, η οποία έχει αποκτήσει εκτεταμένη επιχειρησιακή γνώση έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.