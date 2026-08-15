Πιέσεις ΗΠΑ προς ΕΕ: Χαλαρώστε τη νομοθεσία για τη βιωσιμότητα γιατί βλάπτει το διατλαντικό εμπόριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση την Παρασκευή να χαλαρώσει τους νόμους που επιβάλλουν ευθύνη στις μεγάλες εταιρείες για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού τους, υποστηρίζοντας ότι η Ένωση είχε δεσμευτεί ότι τέτοιες ρυθμίσεις δεν θα εμποδίσουν το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι το μπλοκ των 27 χωρών θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έγιναν κατά τις εμπορικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τον Ιούλιο του 2025, για την αντιμετώπιση των λεγόμενων μη δασμολογικών φραγμών.

«Τώρα είναι η ώρα για την ΕΕ να φέρει αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαισίου, η ΕΕ δεσμεύτηκε 'να διασφαλίσει' ότι η Οδηγία για την Εταιρική Βιωσιμότητα και η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας 'δεν θα επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο'," σημείωσε ο Πάζντερ. "Οι εξωχώριες διατάξεις βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ που θα υποφέρουν", πρόσθεσε.

Οι νόμοι της ΕΕ που αναφέρονται από τον Πάζντερ απαιτούν από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εταιρειών, να αποκαλύπτουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται σε ζητήματα δασμών και μη δασμολογικών φραγμών. Η ΕΕ έχει εξηγήσει τους κανόνες της σχετικά με τα μη δασμολογικά ζητήματα και έχει τονίσει τη διάθεσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την αύξηση του εμπορίου όπου είναι δυνατόν, δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Έχουμε δηλώσει πολύ καθαρά και σταθερά το γεγονός ότι ούτε το πλαίσιο των κανόνων μας ούτε η ρυθμιστική μας αυτονομία είναι προς διαπραγμάτευση», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον ασκεί επίσης πίεση στην ΕΕ να τροποποιήσει τον Μηχανισμό Προσαρμογής Συνόρων για τον Άνθρακα (CBAM), ο οποίος επιβάλλει χρεώσεις στις εισαγωγές αγαθών που παράγονται χωρίς να πληρούν τα πρότυπα εκπομπών άνθρακα της ΕΕ. Η ανανεωμένη πίεση έρχεται καθώς οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ στρέφουν την προσοχή τους στις μη δασμολογικές φραγές μετά την εφαρμογή των δεσμεύσεων δασμών που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 2025.

Τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις δήλωσαν ότι αναμένουν κοινές δηλώσεις το φθινόπωρο που θα καλύπτουν τα μη δασμολογικά στοιχεία της συμφωνίας του Τέρνμπερι.

Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη χαλαρώσει ορισμένες από τις πολιτικές που επικρίθηκαν από την Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου κατά της αποδάσωσης και των κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου. Πολλές πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη θέση της ΕΕ δήλωσαν ότι το μπλοκ δεν σχεδιάζει περαιτέρω παραχωρήσεις σχετικά με αυτά τα μέτρα.

Κανόνες βιωσιμότητας

Η ΕΕ χαλάρωσε επίσης τους κανόνες εταιρικής βιωσιμότητας, γνωστούς ως CSRD και CSDDD, πέρυσι μετά από αντιδράσεις από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Κατάρ.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο περιορίστηκαν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Δέουσα Επιμέλεια (CSDDD) στις μεγαλύτερες εταιρείες και καθυστέρησαν την προθεσμία συμμόρφωσης κατά δύο χρόνια μέχρι τα μέσα του 2029.

Η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD), η οποία απαιτεί από τις εταιρείες να αναφέρουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θα ισχύει πλέον μόνο για εταιρείες με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους, σε σύγκριση με το αρχικό όριο των περισσότερων από 250 υπαλλήλους.

Αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ExxonMobil, είχαν ζητήσει ευρύτερες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξαίρεσης για ξένες εταιρείες.

«Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ορισμένες θετικές μεταρρυθμίσεις στην Ολιστική Βιωσιμότητας του Δεκεμβρίου 2025, αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν πλήρως τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με αυτές τις οδηγίες», αναφέρεται σε δήλωση που συνοδεύει την ανάρτηση του Πάζντερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Reuters