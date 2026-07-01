Σε κατάσταση ασφυξίας οι γαλλικές φυλακές λόγω υπερπληθυσμού, δείχνουν στατιστικά στοιχεία

Σε κατάσταση ασφυξίας βρίσκονται οι γαλλικές φυλακές όπου με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπήρχαν την 1 Ιουνίου του 2026 88.829 κρατούμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των κρατουμένων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 5,2% (4400 κρατούμενοι), ενώ ο αριθμός των λειτουργικών θέσεων στις γαλλικές φυλακές ήταν 63.237 την 1η Ιουνίου (+1,1% σε ετήσια βάση). Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι ο αριθμός των κρατουμένων που κοιμούνται σε ράντζα, ή σε στρώματα στο πάτωμα, έφτασε τους 7.608, σημειώνοντας αύξηση 32,1% σε σύγκριση με την 1η Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η πληρότητα των φυλακών έφτασε το 173,2% στις φυλακές προφυλάκισης, όπου κρατούνται άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί σε βραχυπρόθεσμες ποινές ή είναι υπόδικα. Το συνολικό ποσοστό υπερπληθυσμού στις γαλλικές φυλακές ήταν 140,5% την 1η Ιουνίου του 2026

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι διευθυντές των φυλακών έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει τον τελευταίο καιρό ότι το γαλλικό σωφρονιστικό βρίσκεται σύστημα στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Οι καθημερινές συνέπειες είναι εξαιρετικά προβληματικές αφού οποιοσδήποτε υπερπληθυσμός σημαίνει ότι το προσωπικό των φυλακών δεν είναι σε θέση να κάνει σωστά τη δουλειά του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP η γενική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Φυλακών (SNDP-CFDT) Φλαβί Ραούλτ.

Η Γαλλία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Εξάλλου στα τέλη Ιανουαρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης κατήγγειλε την κατάσταση των γαλλικών φυλακών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να γίνουν «ανθρώπινες αποθήκες».

ΠΗΓΗ: ΑFP