Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση σε κάθε απειλή, επικαλείται τη δέσμευση των ΗΠΑ να συγκρατήσουν το Ισραήλ

Το Ιράν θα δώσει άμεση και ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή εναντίον του λαού ή της ηγεσίας του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

"Ο POTUS [ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ] έχει τάξει τις ΗΠΑ να βάζουν φίμωτρο στο σκυλάκι τους στο Τελ Αβίβ. Αν αγνοήσει τον κύριό του, το Ιράν θα το εκπαιδεύσει", είπε ο Αραγτσί.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν σήμερα τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ καθώς επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη ροή της διέλευσης πλοίων από το Στενό του Ορμούζ και να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός με διάρκεια, όπως δήλωσαν πηγή που έχει απευθείας γνώση των συνομιλιών και Ιρανός αξιωματούχος.

Η ανάρτηση του Αραγτσί στο X προσαρτάται σε σχόλια που έκανε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ο οποίος είπε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει "στοχοποιηθεί για θάνατο".

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τον οποίο επικαλούνται κρατικά ΜΜΕ, δήλωσε πως οι συνομιλίες στην Ντόχα έχουν επικεντρωθεί στην εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, που ηγείται αντιπροσωπείας εκπροσώπων από το υπουργείο Εξωτερικών, την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Γεωργίας του Ιράν, είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ ενώ συμμετείχε και σε τριμερή συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν σχετικά με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ