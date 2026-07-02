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Αούν: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ δεν είναι προδοσία – «Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή λιβανικού εδάφους»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Απαντά στις επικρίσεις για τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και επιμένει ότι στόχος είναι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει η χώρα του με το Ισραήλ δεν συνιστούν προδοσία, όπως τον κατηγορεί η Χεζμπολάχ, και διαβεβαίωσε ότι δεν θα παραχωρήσει "ούτε σπιθαμή εδάφους".

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε χθες πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει "επ΄αόριστον" στις "ζώνες ασφαλείας" όπως τις χαρακτήρισε που έχει δημιουργήσει στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λίβανος υπέγραψε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συμφωνία-πλαίσιο με το Ισραήλ με σκοπό την επίτευξη "διαρκούς ειρήνης", ένα κείμενο στο οποίο αντιτίθεται σφόδρα η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Αυτές οι άμεσες διαπραγματεύσεις δεν είναι "προδοσία, αλλά ένας διπλωματικός πόλεμος χωρίς ανώφελη αιματοχυσία", επέμεινε ο Ζοζέφ Αούν, καθώς ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει από τις 2 Μαρτίου τον θάνατο περισσότερων από 4.200 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως ο Λίβανος αποφάσισε να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις "για να διασφαλίσει την αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφός του".

"Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή λιβανικού εδάφους", διαβεβαίωσε.

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει πως ο λιβανικός στρατός θα αποκαταστήσει την κρατική εξουσία στο νότιο τμήμα της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί, αρχίζοντας από "ζώνες πιλότους" από τις οποίες θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, όμως δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα.

Η διαδικασία αναμένεται να εξηγηθεί με λεπτομέρειες σε ένα παράρτημα ασφαλείας, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που μετέβη προχθές Τρίτη στο κατεχόμενο από το Ισραήλ νότιο τμήμα του Λιβάνου, δήλωσε πως ο στρατός του θα παραμείνει εκεί όσο εξακολουθεί να υφίσταται η απειλή της Χεζμπολάχ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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