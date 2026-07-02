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Μνημόνιο συνεργασίας Κύπρου – Ανδόρρας υπέγραψε ο Κόμπος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επαφές με την πολιτική ηγεσία της Ανδόρρας, ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και της Νεολαίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ολοκλήρωσε την Πέμπτη την επίσημη επίσκεψή του στο Πριγκιπάτο της Ανδόρρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος είχε διμερή συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας Imma Tor Faus, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, καθώς και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας, με έμφαση στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ανδόρρας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνεται, «υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Κύπρου στην ταχεία έγκριση, υπογραφή και ολοκλήρωση της Συμφωνίας, σημειώνοντας τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την προσφάτως ολοκληρωθείσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ».

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ενώ ο κ. Κόμπος ενημέρωσε την ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο κ. Κόμπος έγινε επίσης δεκτός από τον Επικεφαλής της Κυβέρνησης του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας Xavier Espot Zamora, και επισκέφθηκε το Κοινοβούλιο της Ανδόρρας, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Carles Ensenyat και την Αντιπρόεδρο Sandra Codina.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και της Νεολαίας.

ΚΥΠΕ

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