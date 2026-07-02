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Απίστευτο περιστατικό: Φίδι προκάλεσε διακοπή ρεύματος στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η έρευνα της «αρχής ηλεκτρισμού» αναφέρεται στο δημοσίευμα κατέδειξε ότι ένα φίδι που εισήλθε ανάμεσα στους διακόπτες στον σταθμό προκάλεσε βραχυκύκλωμα.

Μια απροσδόκητη δυσλειτουργία τον σταθμό μετασχηματισμού ρεύματος στο Λευκόνοικο χθες το απόγευμα άφησε χωρίς ηλεκτρικό αρκετές περιοχές στα κατεχόμενα, γράφει η Χαμπέρ Κίπρις.

Η έρευνα της «αρχής ηλεκτρισμού» αναφέρεται στο δημοσίευμα κατέδειξε ότι ένα φίδι που εισήλθε ανάμεσα στους διακόπτες στον σταθμό προκάλεσε βραχυκύκλωμα. Ομάδες της «αρχής» μετέβησαν άμεσα εκεί για να επιδιορθώσουν την ζημιά.

Η διακοπή ρεύματος, σημειώνεται, επηρέασε πολλά χωριά, κτηνοτροφικές περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αντλιοστάσια νερού στις περιοχές Μπογάζι, Πραστειό Αμμοχώστου, Κνώδαρα και Λευκόνοικο.

ΚΥΠΕ

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ΡΕΥΜΑ

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