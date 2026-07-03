Η σορός Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για την κηδεία

Η σορός του πρώη ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, μετέδωσε σήμερα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ