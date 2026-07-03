Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάντρου Μουντεάνου

Παραιτείται ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάντρου Μουντεάνου, οδηγώντας και σε παραίτηση την κυβέρνησή του, σύμφωνα με αιφνιδιαστική ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Ο Μουντεάνου, ο οποίος ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2025, δεν έδωσε πλήρεις εξηγήσεις για την απόφασή του.

«Σήμερα, η θητεία μου ως Πρωθυπουργού φθάνει στο τέλος», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω εις πέρας τη θητεία μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αποτελεί πρόκληση για την Πρόεδρο Μάια Σάντου και το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία στη Μολδαβία, η Σάντου θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και στη συνέχεια θα ορίσει υποψήφιο Πρωθυπουργό.

Ο Μουντεάνου διορίστηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2025, στις οποίες το PAS κατήγαγε συντριπτική νίκη έναντι προσκείμενου στη Ρωσία αντίπαλου κόμματος, εξασφαλίζοντας νέα θητεία για συνέχιση της πορείας ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν από την ανάληψη της πρωθυπουργίας, είχε εργαστεί στο εξωτερικό για περίπου 20 χρόνια, μεταξύ άλλων και στην Παγκόσμια Τράπεζα.

«Θα συνεχίσω να υπηρετώ τη χώρα μου από οποιαδήποτε θέση ενδεχομένως αναλάβω», ανέφερε.

Η Μολδαβία, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, χώρα μέλος της ΕΕ, είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ένωση. Διαθέτει ρουμανόφωνη πλειονότητα και μεγάλη ρωσόφωνη μειονότητα, ενώ η πολιτική εξουσία στη χώρα εναλλάσσεται εδώ και δεκαετίες μεταξύ κομμάτων που τάσσονται υπέρ στενότερων σχέσεων με την Ευρώπη και κομμάτων που επιδιώκουν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα.

ΚΥΠΕ