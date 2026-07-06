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Στο έλεος των πυρκαγιών Γαλλία και Πορτογαλία: Eνεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΦΩΤΟ: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Για τη Γαλλία, έχουν κινητοποιηθεί από τον ίδιο στόλο του "rescEU" τέσσερα αεροσκάφη.

«Όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται υπό πίεση, η Ευρώπη ανταποκρίνεται από κοινού», δήλωσε η Εύα Χρντσιρόβα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αναφορικά με τις μεγάλες και ταυτόχρονες πυρκαγιές σε πολλές χώρες της ΕΕ. Όπως τόνισε, «αυτό το καλοκαίρι, προετοιμάζουμε προληπτικά έναν αριθμό-ρεκόρ πυροσβεστών, 777 πυροσβέστες, ενώ τα 22 αεροσκάφη μας και τα πέντε ελικόπτερα είναι έτοιμα να βοηθήσουν όποτε χρειαστεί».

Όπως έκανε γνωστό η ίδια, το Σαββατοκύριακο η Πορτογαλία και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές.

Όπως εξήγησε η κ. Χρντσιρόβα, η ανταπόκριση ήταν άμεση για την Πορτογαλία και πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν στο έδαφος μέσα σε λίγες ώρες, ενώ μία ημέρα αργότερα έφτασαν και αεροσκάφη κατάσβεσης του "rescEU" από την Ιταλία και την Ισπανία.

Για τη Γαλλία, έχουν κινητοποιηθεί από τον ίδιο στόλο του "rescEU" τέσσερα αεροσκάφη, τα οποία, όπως είπε, «μετακινούνται αυτή τη στιγμή από τη Σουηδία και την Κύπρο και από αύριο θα επιχειρούν στην περιοχή κοντά στη γαλλική κοινότητα Περπινιάν».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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