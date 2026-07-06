Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης οικονομίας

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος παράγεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος τον Ιούνιο του 2026, σημειώνοντας ετήσια μείωση 0,65%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ακολουθεί τις ετήσιες μειώσεις που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες, υποδηλώνοντας ότι οι εξωτερικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Η αρνητική ετήσια επίδοση του ΣΠΟΔ τον Ιούνιο του 2026 αντανακλά κυρίως τις συνεχιζόμενες εξωτερικές πιέσεις και τη συγκρατημένη οικονομική δραστηριότητα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, ο σταθμισμένος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ), ο οποίος συνδυάζει το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ, παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, αντανακλώντας κυρίως την ασθενέστερη επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Κύπρο.

Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εξακολούθησε να καταγράφει υψηλότερα επίπεδα σε ετήσια βάση, ενώ ο – προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι αφίξεις τουριστών σημείωσαν αρνητική ετήσια μεταβολή.

Αντίθετα, θετικά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ συνέβαλαν οι συναλλαγές με κυπριακές πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, και τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, περιορίζοντας τη συνολική αρνητική επίδραση των υπόλοιπων συνιστωσών.

Συνολικά, η ετήσια μείωση του ΣΠΟΔ τον Ιούνιο υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, κυρίως λόγω του αβέβαιου διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, η θετική επίδοση ορισμένων βασικών συνιστωσών του Δείκτη (κυρίως των συναλλαγών με κυπριακές πιστωτικές κάρτες, του δείκτη όγκου λιανικών πωλήσεων και των πωλητηρίων εγγράφων ακινήτων) υποδηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παράγοντες που στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Γ