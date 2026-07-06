Στο σφυρί η «απίθανη» φιλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν με κωφή θαυμάστρια: Οι επιστολές που ξεκίνησαν από διορθώσεις στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Βιβλία, επιστολές και σημειώματα που τεκμηριώνουν την «απίθανη» φιλία μεταξύ του συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και κωφής θαυμάστριάς του βγαίνουν στο σφυρί.

Η Αϊλίν Έλγκαρ, η οποία πέθανε το 1980, ζούσε πολύ κοντά στο ξενοδοχείο Miramar στο Μπόρνμουθ του Ντόρσετ, όπου ο Τόλκιν και η σύζυγός του έκαναν διακοπές κάθε χρόνο.

Όταν η κωφή θαυμάστρια Αϊλίν Έλγκαρ έστειλε στον συγγραφέα με σημειώσεις για διορθώσεις στο έργο του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ξεκίνησε μια αξιοσημείωτη φιλία βασισμένη στο κοινό ενδιαφέρον για τη γλώσσα, όπως αποκαλύπτεται σε μια σειρά επιστολών που πωλούνται στη δημοπρασία του οίκου Sotheby' s στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ