Συλλήψεις στην Αγκυρα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ένα 24ωρο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα συνελήφθησαν ή τέθηκαν υπό κράτηση πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sözcü. Το Σαββατοκύριακο, γράφει έγιναν επιχειρήσεις κατά τις οποίες προσήχθησαν περίπου 100 άτομα. Η Sözcü σημειώνει επίσης ότι, πριν από τη Σύνοδο, Ανάμεσα στους προσαχθέντες αναφέρονται η συντάκτρια διεθνών ειδήσεων του T24 Μπουσέ Σογιουτλού και η συντάκτρια του Oda TV Τζερέν Ερντογντού, ενώ αναφέρεται ότι είχε προφυλακιστεί την προηγούμενη εβδομάδα και ο γενικός διευθυντής σύνταξης του KAOS GL, Γιλντίζ Ταρ.

Λόγω της Συνόδου, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι στην Άγκυρα θα θεωρηθούν σε διοικητική άδεια από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου. Οι διαδρομές πρωτοκόλλου, τα σημεία διαμονής και ο χώρος της Συνόδου έχουν κηρυχθεί «κόκκινη ζώνη». Για τις μετακινήσεις θα χρησιμοποιηθούν, πέρα από το αεροδρόμιο Εσένμπογα, η βάση Ακιντζί και το διευρυμένο αεροδρόμιο Ετιμεσγκούτ.

Στο μεταξύ, η αυτοκινητοπομπή που θα χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στους δρόμους της Άγκυρας. Η θωρακισμένη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου, γνωστή ως «The Beast», μαζί με τα SUV οχήματα ασφαλείας που τη συνοδεύουν, καταγράφηκαν από πολίτες στην τουρκική πρωτεύουσα. Το «Θηρίο» εντοπίστηκε επίσης σε πρατήριο καυσίμων στην Άγκυρα.

Το αεροσκάφος που έφερε στην Άγκυρα τα οχήματα της αμερικανικής αποστολής μετέφερε, σύμφωνα με τη Sözcü, και τμήματα του ελικοπτέρου που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα οχήματα της αυτοκινητοπομπής, που μεταφέρθηκαν με φορτηγό αεροσκάφος, φωτογραφήθηκαν σε πρατήριο καυσίμων.

Στο μεταξύ η Sözcü αναφέρει ότι, εκτός από τις επίσημες εργασίες, θα πραγματοποιηθούν και σημαντικές διμερείς συναντήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αναμένεται να συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι συναντήσεις αυτές έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι, αν το Ισραήλ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τότε θα μπορούσε να το λύσει η Συρία. Ο αλ Σάρα φέρεται να διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η Συρία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Χεζμπολάχ.

Δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, οι ελπίδες για ειρήνη στην Ουκρανία δέχθηκαν νέο πλήγμα, καθώς η Ρωσία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου. Παρ’ όλα αυτά, το Sözcü εκτιμά ότι οι συνομιλίες που θα γίνουν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα είναι καθοριστικές για τον κόσμο.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Συνόδου

Το επίσημο πρόγραμμα αρχίζει με τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Την Τρίτη, υπό την προεδρία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα συνάντηση της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης, με τη συμμετοχή του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ–Ουκρανίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.

Την Τετάρτη θα γίνει μία βασική συνεδρίαση, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 με 4 ώρες. Από τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν, ξεχωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η επίσκεψή του θα είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία μετά την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα τον Απρίλιο του 2009.

Στην ατζέντα θα βρεθούν ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή ασφάλεια, το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και οι αμυντικές δαπάνες. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην έννοια του «ΝΑΤΟ 3.0», που παρουσιάζεται ως επιστροφή της Συμμαχίας σε συγκεκριμένη στρατιωτική ισχύ και σε ισχυρότερη ευρωπαϊκή ηγεσία.

Οι σύμμαχοι αναμένεται να εξετάσουν την εφαρμογή του στόχου που τέθηκε στη Σύνοδο της Χάγης το 2025 για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία έχει εγκρίνει δύο νομοσχέδια για την ενίσχυση του στρατού της, ενώ η Τουρκία σχεδιάζει να φτάσει στον στόχο του 5% το αργότερο μέχρι το τέλος του 2030.

Στο περιθώριο της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά ως μέρος του επίσημου προγράμματος και Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου θα συζητηθούν θέματα όπως οι πυραυλικές δυνατότητες και ο ηλεκτρονικός πόλεμος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ