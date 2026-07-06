Σχεδόν 14 κιλά πλαστικής συσκευασίας ανά κάτοικο ετησίως σε 19 κράτη μέλη, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα

Νέα μεθοδολογία για την εκτίμηση των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα με τίτλο «Εκτίμηση συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά σε εθνικό επίπεδο».

Σύμφωνα με την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), η νέα έκδοση του μοντέλου εκτιμά τη μάζα των υλικών συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα τροφίμων και ποτών, φροντίδας σπιτιού, ομορφιάς, καθώς και τροφές κατοικίδιων ζώων. Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν περίπου το 75% της ευρωπαϊκής αγοράς καταναλωτικών συσκευασιών.

Όπως αναφέρεται, το μοντέλο συνδυάζει στοιχεία για τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων ανά τύπο συσκευασίας, διαφοροποιημένα ανά τυπολογία, μέγεθος και υλικό, με συντελεστές μάζας για κάθε είδος συσκευασίας.

Οι εκτιμήσεις καλύπτουν 19 κράτη μέλη και το 97% του πληθυσμού της ΕΕ, για την περίοδο 2011-2025. Σημειώνεται ότι στην έκθεση δεν συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος.

Για το 2024, το JRC εκτιμά ότι στις 19 χώρες που εξετάστηκαν διατέθηκαν στην αγορά συνολικά 42,8 εκατ. τόνοι συσκευασιών. Από αυτούς, 32,3 εκατ. τόνοι αφορούσαν συσκευασίες με βάση το γυαλί, 5,9 εκατ. τόνοι συσκευασίες με βάση το πλαστικό, 2,1 εκατ. τόνο το χαρτί, περιλαμβανομένων των χάρτινων συσκευασιών υγρών, 2,3 εκατ. τόνοι συσκευασίες με βάση το μέταλλο και 0,1 εκατ. τόνοι μεικτά υλικά.

Η πλαστική συσκευασία αντιστοιχεί, σύμφωνα με την έκθεση 14 κιλά ανά κάτοικο ετησίως στις χώρες που εξετάστηκαν, με το εύρος να κυμαίνεται από 8 κιλά στη Σουηδία έως σχεδόν 16 κιλά στη Γερμανία.

Κατά την περίοδο που εξετάστηκε, οι συνολικές ποσότητες συσκευασιών που διατέθηκαν στην αγορά παρέμειναν συνολικά σχετικά σταθερές. Οι ποσότητες γυάλινης συσκευασίας μειώθηκαν το 2020 πριν ανακάμψουν, ενώ οι ποσότητες πλαστικής συσκευασίας αυξήθηκαν περίπου κατά 11% σε απόλυτους όρους.

Η έκθεση αναφέρει ότι το γυαλί, εν μέρει λόγω της υψηλής πυκνότητάς του, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη μάζα συσκευασιών. Ακολουθούν οι πλαστικές συσκευασίες από PET και πολυπροπυλένιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, τα υγρά τρόφιμα και ποτά αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της συνολικής μάζας συσκευασιών. Τα αλκοολούχα ποτά, κυρίως η μπίρα και το κρασί, αποτελούν τους μεγαλύτερους συντελεστές στη γυάλινη συσκευασία, ενώ το εμφιαλωμένο νερό και τα ανθρακούχα αναψυκτικά συνδέονται κυρίως με τη συσκευασία PET.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το γάλα αποτελεί βασικό προϊόν για τις χάρτινες συσκευασίες, ενώ η μπίρα συνδέεται με μεγάλο μέρος της συσκευασίας αλουμινίου και με τη συσκευασία από χάλυβα.

Το JRC σημειώνει ότι η μεθοδολογία μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη στην υποχρεωτική υποβολή στοιχείων για τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας και να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των ποσοτήτων που δηλώνονται, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των στόχων ανακύκλωσης που καθορίζονται στον Κανονισμό για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι το μοντέλο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή συντελεστών που συνδέουν τη μάζα της συσκευασίας με τους όγκους πωλήσεων, ώστε να εκτιμώνται οι ποσότητες συσκευασιών σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ειδική βάση δεδομένων για τις σχετικές πωλήσεις.

Παράλληλα, εξετάστηκαν πιθανές τάσεις υποκατάστασης μεταξύ υλικών συσκευασίας, ιδίως μεταξύ πλαστικών και άλλων υλικών, για επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως εμφιαλωμένο νερό, χυμοί, ανθρακούχα αναψυκτικά και γάλα.

ΚΥΠΕ