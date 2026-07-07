Τι προκαλεί τις καταιγίδες άμμου και σκόνης; Επηρεάζουν 330 εκατ. ανθρώπους, λέει το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ην. Εθνών

Η εμπειρία μιας καταιγίδας άμμου ή σκόνης μπορεί να είναι τρομακτική καθώς οι καταιγίδες μετατρέπουν την ημέρα σε νύχτα και προκαλούν χάος στους ανθρώπους και τη φύση. Οι πιο άγριες καταιγίδες είναι σαν τσουνάμι άμμου και επηρεάζουν περίπου 330 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, από την Υποσαχάρια Αφρική μέχρι τη Βόρεια Κίνα και την Αυστραλία.

Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί αναφέρει το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των ΗΕ (UNEP) με τους ειδικούς να εξηγούν ότι ένας συνδυασμός κλιματικής αλλαγής και κακοδιαχείρισης της γης απογυμνώνει τις ημιάνυδρες περιοχές από βλάστηση, οδηγώντας σε ερημοποίηση και τροφοδοτώντας μια σειρά από πιο συχνές, πιο βίαιες καταιγίδες.

Το 2023, τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν την 12η Ιουλίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης των Καταιγίδων Άμμου και Σκόνης. Η κίνηση αυτή σχεδιάστηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις απειλές που θέτουν αυτές οι καταιγίδες και να ενθαρρύνει τη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους.

«Δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε ένα μέλλον όπου οι κοινότητες σε άνυδρα και ημιάνυδρα περιβάλλοντα πλήττονται συνεχώς από καταιγίδες σκόνης», δήλωσε η Ντορίν Ρόμπινσον, επικεφαλής του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Γης στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). «Αποκαθιστώντας τα ξερά τοπία και μειώνοντας ουσιαστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες για τεράστιες καταιγίδες και να βελτιώσουμε τη ζωή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.»

Τι προκαλεί τις καταιγίδες άμμου και σκόνης;

Αυτές οι καταιγίδες συμβαίνουν όταν ισχυροί άνεμοι συναντούν γυμνό ή ξηρό έδαφος, σηκώνοντας μεγάλες ποσότητες άμμου και σκόνης στην ατμόσφαιρα. Μόλις μεταφερθούν στον αέρα, η άμμος και η σκόνη δεν παραμένουν σε ένα μέρος, αλλά μεταφέρονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Οι κύριες πηγές αυτών των ορυκτών σκονών είναι οι ξηρές περιοχές στη Βόρεια Αφρική, την Αραβική Χερσόνησο, την Κεντρική Ασία και την Κίνα. Η Αυστραλία, η Αμερική και η Νότια Αφρική έχουν μικρές, αλλά σημαντικές, συνεισφορές.

Γίνονται οι καταιγίδες άμμου και σκόνης πιο συχνές;

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αποψίλωση των δασών, η υπερβολική βόσκηση και η υπερβολική χρήση του νερού, προκαλούν την εξάπλωση των ερήμων και αυξάνουν την πιθανότητα καταιγίδων άμμου και σκόνης. Η κλιματική αλλαγή - η οποία φέρνει ξηρασίες και πιο ακραίες θερμοκρασίες - ενισχύει αυτούς τους παράγοντες.

Σε ορισμένες περιοχές, η σκόνη της ερήμου έχει διπλασιαστεί τον 20ό αιώνα, αυξάνοντας την πιθανότητα καταιγίδων άμμου και σκόνης.

Μπορούν έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη γεωργία και τη βιομηχανία. Μόνο στη βόρεια Κίνα προκάλεσαν οικονομικές απώλειες σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μόλις τρία χρόνια.

Πέρα από το ότι είναι κακές για τις επιχειρήσεις, οι καταιγίδες άμμου και σκόνης μπορούν επίσης να προκαλέσουν μια σειρά από αναπνευστικές παθήσεις στους ανθρώπους.

Περίπου το 40% των αερολυμάτων - μια συλλογή μικροσκοπικών σωματιδίων - που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας της Γης είναι σωματίδια σκόνης που μεταφέρονται από τον άνεμο. Εάν τα σωματίδια παγιδευτούν στη μύτη, το στόμα και την ανώτερη αναπνευστική οδό, μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές όπως άσθμα ή πνευμονία.

Τα λεπτότερα σωματίδια μπορούν να διεισδύσουν ακόμη βαθύτερα, φτάνοντας στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζοντας όλα τα όργανα. Μια αξιολόγηση του 2014 εκτιμά ότι 400.000 πρόωροι θάνατοι προκλήθηκαν από την έκθεση σε σωματίδια σκόνης.

Φορείς ασθενειών και αντίκτυπος στο περιβάλλον

Τα σωματίδια σκόνης μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως φορείς μολυσματικών ασθενειών. Η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα είναι μια βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, οδηγεί σε θάνατο στο 50% των περιπτώσεων.

Η συχνότητα εμφάνισης είναι υψηλότερη στη «ζώνη μηνιγγίτιδας» της Υποσαχάριας Αφρικής, όπου οι ερευνητές έχουν συνδέσει την ασθένεια με συνθήκες σκόνης.

Παράλληλα με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, οι καταιγίδες άμμου και σκόνης μπορούν καταστρέφουν καλλιέργειες, σκοτώνουν ζώα, βρωμίζουν μηχανήματα και πτήσεις εδάφους.

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να σταματήσουν τις αμμοθύελλες και τις καταιγίδες σκόνης ή να περιορίσουν τον αντίκτυπό τους;

Το φαινόμενο είναι δύσκολο να ελεγχθεί άμεσα: η ξηρασία ή η αποψίλωση των δασών σε ένα μέρος του κόσμου μπορεί να οδηγήσει σε αμμοθύελλες σε ένα άλλο. Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν τις συνθήκες που οδηγούν στην ξήρανση της γης και στη συσσώρευση σκόνης στον αέρα.

Στις περιοχές όπου ξεκινούν οι αμμοθύελλες, οι αρχές μπορούν να αποκαταστήσουν τη γη με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα περιορισμένα αποθέματα νερού, προστατεύοντας τα εύθραυστα επιφανειακά εδάφη και αυξάνοντας την φυτική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης αυτοφυών θάμνων και δέντρων. Όλα αυτά βοηθούν στην αποθήκευση νερού στη γη και, ως αποτέλεσμα, δημιουργείται λιγότερη άμμος και σκόνη.

Σε ημι-άνυδρες περιοχές, οι πολιτείες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους αγρότες να παράγουν τρόφιμα χωρίς να καταφεύγουν στην εκχέρσωση γης και στην υπερβόσκηση, δίνοντας στο έδαφος την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανακάμψει.

Δεδομένης της σύνδεσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της υφέρπουσας ερημοποίησης, ο κόσμος πρέπει επίσης να σημειώσει πραγματική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που τροφοδοτούν την κλιματική κρίση.

Ήδη ο κόσμος είναι 1,1°C θερμότερος από ό,τι ήταν στην προβιομηχανική εποχή και καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, θα να προκαλέσουν περισσότερες ξηρασίες και να δημιουργήσουν εύφορες εστίες αναπαραγωγής για καταιγίδες άμμου και σκόνης.

Καθώς τα κράτη μάχονται με τις αιτίες αυτών των καταιγίδων, μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ειδοποιούν τους ευάλωτους ανθρώπους για τις επερχόμενες καταιγίδες. Αυτά μπορούν να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις οικονομικές ζημιές.

Η Δεκαετία του ΟΗΕ για την Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων

Η Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων 2021–2030, με επικεφαλής το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και τους εταίρους, καλύπτει τόσο τα χερσαία όσο και τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Ως παγκόσμια έκκληση για δράση, θα συγκεντρώσει πολιτική υποστήριξη, επιστημονική έρευνα και οικονομική δύναμη για τη μαζική κλιμάκωση της αποκατάστασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ