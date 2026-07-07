Θερμή υποδοχή Ερντογάν σε Τραμπ στην Άγκυρα: Τον έπιασε αγκαζέ και περπάτησαν μαζί - Τα τουρκικά του προέδρου των ΗΠΑ και η συζήτηση για το Air Force One

Με κάθε επισημότητα υποδέχθηκε η Τουρκία τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφθασε την Τρίτη στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχθηκε προσωπικά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην αεροπορική βάση Ετιμεσγκούτ, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών.

Θερμή υποδοχή από τον Ερντογάν

Ο Ερντογάν ανέμενε τον Τραμπ κατά την άφιξη του Air Force One και οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, ενώ είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να έχει φιλική χειρονομία προς τον Τούρκο ομόλογό του, αγγίζοντάς τον στον ώμο, ενώ στη συνέχεια οι δύο άνδρες περπάτησαν μαζί στον χώρο της υποδοχής.

Αντί για το συνηθισμένο κόκκινο χαλί, οι τουρκικές Αρχές είχαν τοποθετήσει ένα γαλάζιο - τιρκουάζ χαλί, χρώμα που συνδέεται με την τουρκική παράδοση. Παράλληλα, τιμητικό άγημα είχε παραταχθεί για την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ χαιρέτησε το άγημα στα τουρκικά λέγοντας «Merhaba asker» («Γεια σου στρατιώτη»).

Trump in Turkish:



Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Οι αξιωματούχοι στην υποδοχή

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην υποδοχή του Αμερικανού προέδρου παρέστησαν επίσης ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

Οι δύο πρόεδροι δεν προχώρησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους κατά την άφιξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο Τραμπ ακούστηκε να συνομιλεί με τον Ερντογάν και για το νέο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ως Air Force One.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου πραγματοποιείται ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα όπως οι αμυντικές δαπάνες των συμμάχων, η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από protothema.gr