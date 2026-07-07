Γεωργιάδης στον «Π»: Το ωράριο των φαρμακείων δεν τίθεται σε αναθεώρηση (ηχητικό)

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, μία μέρα μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του «Πολίτη» για το ωράριο των φαρμακείων και τα διαχρονικά αιτήματα των οργανωμένων ασθενών, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Πλούταρχος Γεωργιάδης μίλησε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» της Άντρης Δανιήλ στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6. Η θέση του ήταν σαφής: το ωράριο δεν αλλάζει.

«Πώς να ανατραπεί;»

Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε τη νομιμοποιητική βάση του ισχύοντος ωραρίου: εγκρίθηκε από γενική συνέλευση φαρμακοποιών με ποσοστό 87%, ύστερα από διαβούλευση που κινήθηκε με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Υγείας. Το αποτέλεσμα εκείνης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τον ίδιο, ελήφθη σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο και αποτελεί το έρεισμα για την τρέχουσα ρύθμιση.

Στο ερώτημα αν ήρθε η ώρα να επανασυζητηθεί το ζήτημα, ο κύριος Γεωργιάδης αναρωτήθηκε: «Πώς να ανατραπεί;». Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για επέκταση του μεσημεριανού ωραρίου, αύξηση των διημερευόντων και εφαρμογή των συνθηκών διανυκτέρευσης δεν αποτελούν, κατά τον κ. Γεωργιάδη, επαρκή λόγο για αναθεώρηση.

Το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, κατά τον Σύλλογο

Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ υποστήριξε ότι το υφιστάμενο σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Τα διημερεύοντα φαρμακεία επιλέγονται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, ώστε να εξυπηρετούνται διαφορετικές περιοχές, και σε περιόδους εξάρσεων νοσημάτων ο αριθμός τους αυξάνεται. Πέραν της 23:00, ο υπεύθυνος φαρμακοποιός παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας και εξυπηρετεί τηλεφωνικά, φτάνοντας στο φαρμακείο εντός δέκα λεπτών.

Για τις αγροτικές και ορεινές κοινότητες, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, τα φαρμακεία λειτουργούν με ελεύθερο ωράριο, διαμορφωμένο ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Παρόμοια ευελιξία ισχύει, κατά τον ίδιο, και στις παράκτιες τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο, μέσω των εποχικών φαρμακείων.

Ως πλαίσιο αναφοράς, επικαλέστηκε ευρωπαϊκά πρότυπα, σημειώνοντας ότι ούτε στη Βρετανία τα φαρμακεία λειτουργούν με ελεύθερο ωράριο, αλλά με καθορισμένο πρόγραμμα και σύστημα εφημεριών.

Ανοιχτοί σε συζήτηση

Το μοναδικό άνοιγμα που αφήνει ο κ. Γεωργιάδης αφορά αποκλειστικά τα διημερεύοντα φαρμακεία. Εφόσον οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και ο ΠΦΣ διαπιστώσουν κοινά τεκμηριωμένη ανάγκη, η αύξηση του αριθμού τους μπορεί να εξεταστεί. «Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ασθενείς», δήλωσε.

Ο φαρμακοποιός ως λειτουργός πρωτοβάθμιας φροντίδας

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε το όραμα του Συλλόγου για το φαρμακείο ως κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επισημαίνοντας ότι ο ΠΦΣ ζητά εδώ και καιρό να επιτραπεί η χορήγηση εμβολίων από τα φαρμακεία, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. «Ο φαρμακοποιός είναι ο πιο προσβάσιμος λειτουργός υγείας», υποστήριξε.

Το ερώτημα που θέτει το ρεπορτάζ της Δευτέρας παραμένει ανοιχτό: πόσο προσβάσιμος είναι αυτός ο λειτουργός όταν το ωράριό του εξομοιώνεται με εκείνο των εμπορικών καταστημάτων, και τα κενά στον χάρτη κάλυψης των διημερευόντων φαρμακείων παραμένουν αδιευθέτητα;