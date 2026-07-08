Η Κούβα καταγγέλλει στον ΟΗΕ το αμερικανικό εμπάργκο – Διπλωματική ένταση και προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική κρίση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά τωνΗνωμένων Πολιτειών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το αμερικανικό εμπάργκο ως έναν «αδίστακτο» και πολυδιάστατο πόλεμο που πλήττει τον κουβανικό λαό εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, παρά τις διπλωματικές πιέσεις της Ουάσινγκτον να μην διεξαχθεί.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγει εναντίον της Κούβας έναν πολυδιάστατο, μη συμβατικό πόλεμο που διαρκεί ήδη σχεδόν επτά δεκαετίες και έχει γίνει ολοένα και πιο σκληρός και αδίστακτος τους τελευταίους επτά μήνες», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός συνιστά μορφή «συλλογικής τιμωρίας» του κουβανικού πληθυσμού.

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «αδίστακτο έγκλημα», ενώ υποστήριξε ότι οι οικονομικές απώλειες που προκάλεσε το εμπάργκο μεταξύ Μαρτίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Όπως σημείωσε, στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται ο «ακραίος αντίκτυπος» του αποκλεισμού καυσίμων που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Στήριξη στην Κούβα, αλλά με λιγότερες ψήφους στον ΟΗΕ

Η Κούβα έλαβε και φέτος τη στήριξη της πλειονότητας των κρατών-μελών του ΟΗΕ, καθώς και περιφερειακών οργανισμών από την Αφρική και την Καραϊβική, οι οποίοι καταδίκασαν το αμερικανικό εμπάργκο.

Από το 1992, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κάθε χρόνο, με ευρεία πλειοψηφία, μη δεσμευτικό ψήφισμα που ζητά την άρση του αποκλεισμού. Ωστόσο, η υποστήριξη φαίνεται να παρουσιάζει σταδιακή κάμψη. Τον περασμένο Οκτώβριο, 165 κράτη τάχθηκαν υπέρ της άρσης του εμπάργκο, επτά ψήφισαν κατά και δώδεκα απείχαν. Στην ψηφοφορία της Τρίτης για τη διεξαγωγή της σχετικής συζήτησης, οι θετικές ψήφοι περιορίστηκαν στις 136, ενώ εννέα χώρες ψήφισαν κατά και 30 απείχαν, μεταξύ αυτών η Γερμανία και ο Καναδάς, που παραδοσιακά στήριζαν τη σχετική πρωτοβουλία.

Η απάντηση των ΗΠΑ

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Βαλτς απέρριψε τις κατηγορίες περί αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει αμερικανικός αποκλεισμός». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το μόνο εμπάργκο στην Κούβα είναι η γκιλοτίνα που το καθεστώς κρατάει πάνω από τα κεφάλια του λαού του».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες διπλωματικές επαφές μεταξύ Αβάνας και Ουάσιγκτον, ο Ροντρίγκεζ υποστήριξε ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος και εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει όσο οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την Κούβα «ως ηττημένο ή κατακτημένο αντίπαλο, ως αποικιακή κτήση».

Η ΕΕ ζητά μεταρρυθμίσεις

Παρότι αρκετοί εκπρόσωποι κρατών επέκριναν την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κούβα, δεν παρέλειψαν να επισημάνουν και τις ευθύνες της ίδιας της κουβανικής κυβέρνησης.

Ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ, Σταύρος Λαμπρινίδης, υπογράμμισε ότι «η δεινή κατάσταση του κουβανικού λαού δεν οφείλεται μόνο στο εμπάργκο». Παράλληλα, κάλεσε την Αβάνα να προχωρήσει σε ουσιαστικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ επέκρινε και τη στήριξη της Κούβας προς τη Μόσχα στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο εσωτερικό της Κούβας παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, που εφαρμόζονται για την εξοικονόμηση καυσίμων, έχουν επιδεινώσει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ οι ελλείψεις σε τρόφιμα, πόσιμο νερό και φάρμακα γίνονται ολοένα εντονότερες. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγές: ΕΡΤ, AFP