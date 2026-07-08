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Τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Μαρίνας μεταφέρονται για προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 7:00 μ.μ., θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, παρουσία των πιστών και των τοπικών αρχών.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και σεβασμό θα πραγματοποιηθεί και φέτος ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, με τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων της Αγίας προς προσκύνηση από τους πιστούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, τα Ιερά Λείψανα θα βρίσκονται στον ναό από την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί, μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 6:00 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς να προσέλθουν για προσκύνηση και προσευχή.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 7:00 μ.μ., θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, παρουσία των πιστών και των τοπικών αρχών.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους πιστούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, τιμώντας τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας με πίστη και ευλάβεια.

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