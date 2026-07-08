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Μάρκο Ταρντέλι: «Είμαστε όλοι δειλοί, μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε ενάντια στη FIFA»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Λόγια, μεταξύ άλλων, του Μάρκο Ταρντέλι, παγκόσμιου πρωταθλητή με την Ιταλία το 1982, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Notti Mondiali» της Rai 1, με θέμα την υπόθεση Μπάλογκαν και την απόφαση της FIFA να αναστείλει για έναν χρόνο την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο 25χρονος Αμερικανός επιθετικός, δημιουργώντας προηγούμενο και προκαλώντας οργή στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε ενάντια στη FIFA, όλοι εμείς είμαστε δειλοί. Και ακόμα και σήμερα…».

Λόγια, μεταξύ άλλων, του Μάρκο Ταρντέλι, παγκόσμιου πρωταθλητή με την Ιταλία το 1982, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Notti Mondiali» της Rai 1, με θέμα την υπόθεση Μπάλογκαν και την απόφαση της FIFA να αναστείλει για έναν χρόνο την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο 25χρονος Αμερικανός επιθετικός, δημιουργώντας προηγούμενο και προκαλώντας οργή στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο; Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο; Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν, ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού. Δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε».

Πηγή: ΕΡΤ

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