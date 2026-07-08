Θύελλα για τη ρατσιστική επίθεση στον Μπαπέ από Παραγουανή γερουσιαστή – Έρευνα από την εισαγγελία του Παρισιού

Δικαστική τροπή λαμβάνει η υπόθεση της πρωτοφανούς ρατσιστικής επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον του Κιλιάν Μπαπέ η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια, μετά τον αγώνα της Γαλλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εισαγγελία του Παρισιού γνωστοποίησε ότι άρχισε έρευνα για τις προσβλητικές αναφορές σε βάρος του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εκτός γαλλικών συνόρων, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, να εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους προς τον ποδοσφαιριστή.

Στις 7 Ιουλίου, οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας για «ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονται σε παίκτη της εθνικής ομάδας της Γαλλίας», επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση αφορά τον Κιλιάν Μπαπέ.

Σύμφωνα με τη γαλλική αθλητική εφημερίδα «L’Équipe», η Σελέστε Αμαρίγια ενδέχεται, εφόσον καταδικαστεί, να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 45.000 ευρώ.

Η επίθεση μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη νίκη της Γαλλίας με 1-0 επί της Παραγουάης στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αμαρίγια, η οποία ανήκει στην αντιπολίτευση της Παραγουάης, προχώρησε σε σειρά προσωπικών και ρατσιστικών χαρακτηρισμών εναντίον του Γάλλου αστέρα.

Μεταξύ άλλων, τον αποκάλεσε «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο που προσποιείται τον Γάλλο», καθώς και «αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο».

Σε ακόμη πιο ακραίο τόνο, τον χαρακτήρισε «ηλίθιο που δεν έχει μάθει να γράφει», ενώ προχώρησε σε αναφορές για καρύδες και χιμπατζήδες, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων λόγω του ξεκάθαρα ρατσιστικού περιεχομένου των δηλώσεών της.

Η οργισμένη απάντηση του Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τη Σελέστε Αμαρίγια «αξιοκαταφρόνητη» και «ανάξια της θέσης που κατέχει».

Όπως ανέφερε, ο ακραίος ρατσισμός και η απερισκεψία της είχαν ως αποτέλεσμα να περάσει σε δεύτερη μοίρα η ιστορική πορεία της εθνικής ομάδας της Παραγουάης στη διοργάνωση.

«Μέσα από την απερισκεψία και τον κραυγαλέο ρατσισμό σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από την εικόνα μιας ανίκανης γυναίκας, η οποία παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εκδοχή της χώρας της», σημείωσε ο Γάλλος αρχηγός.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η γαλλική εθνική μονάδα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους, PNLH. Ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί και στην κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων μίσους, OCLCH.

Ζήτησε συγγνώμη, αλλά απείλησε τον Μπαπέ με αγωγή

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, η Σελέστε Αμαρίγια επανήλθε με ανοικτή επιστολή προς τον Κιλιάν Μπαπέ, στην οποία εξέφρασε μεν μεταμέλεια για ορισμένους από τους χαρακτηρισμούς της, αλλά ταυτόχρονα πέρασε στην αντεπίθεση.

Η γερουσιαστής δήλωσε ότι μετάνιωσε επειδή χρησιμοποίησε προσβολές τις οποίες, όπως υποστήριξε, έχει δεχθεί και η ίδια λόγω της καταγωγής της ως μιγάδας και Λατινοαμερικανής.

Παράλληλα, όμως, απαίτησε από τον Μπαπέ να της ζητήσει συγγνώμη για όσα είπε εις βάρος της και τον προειδοποίησε ότι ενδέχεται να κινηθεί νομικά εναντίον του για «έμφυλη βία».

Η Αμαρίγια υποστήριξε ότι η επίθεσή της δεν στρεφόταν εναντίον της Γαλλίας, αλλά κατά της «αλαζονείας και της περιφρόνησης» που, κατά την άποψή της, επέδειξε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε δήλωση του Μπαπέ ότι «αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκ@@@, θα το κάνουμε», υποστηρίζοντας πως η αναφορά αυτή φωτογράφιζε την ομάδα της Παραγουάης και, κατ’ επέκταση, ολόκληρο τον λαό της χώρας.

«Δεν είμαστε ανόητοι. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα “σκ@@@” ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή όλοι εμείς», ανέφερε.

Στην ανοικτή επιστολή της, η Αμαρίγια υπενθύμισε ότι είναι εκλεγμένη γερουσιαστής και αμφισβήτησε το δικαίωμα του Μπαπέ να την αποκαλεί ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη χωρίς να τη γνωρίζει προσωπικά.

«Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Είναι πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που εξελέγη μέσω της λαϊκής ψήφου», έγραψε.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Μπαπέ επιτέθηκε στη γυναικεία της ιδιότητα και στην πολιτική της θέση, καλώντας τον να ανακαλέσει τις δηλώσεις του και να της ζητήσει συγγνώμη.

«Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», προειδοποίησε.

Στο πλευρό του Μπαπέ Μακρόν και ΟΗΕ

Η ρατσιστική επίθεση κατά του Κιλιάν Μπαπέ προκάλεσε κύμα διεθνούς συμπαράστασης προς τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας.

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ καταδίκασε με έντονο τρόπο τις δηλώσεις της Παραγουανής πολιτικού, χαρακτηρίζοντάς τις «απεχθείς».

Όπως ανέφερε, τα «ρατσιστικά και απάνθρωπα σχόλια» που διατυπώθηκαν εναντίον του Γάλλου ποδοσφαιριστή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου, το οποίο εξακολουθεί να πλήττει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα.

Δημόσια στήριξη προς τον Μπαπέ εξέφρασε και ο Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ο Μπαπέ πέτυχε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στον ρατσισμό», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Έχει όλη μου τη στήριξη. Όταν τα λόγια μολύνουν, οι αξίες μας απαντούν: αξιοπρέπεια, σεβασμός και αδελφοσύνη», πρόσθεσε.