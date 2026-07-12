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O Ζελένσκι προτείνει την αντικατάσταση της Πρωθυπουργού Γιούλιας Σβιριντένκο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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"Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβυλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην Κυβέρνηση της Ουκρανίας", είπε.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σήμερα ότι έχει προτείνει την αντικατάσταση της Πρωθυπουργού της χώρας, Γιούλιας Σβιριντένκο.

"Είμαι ευγνώμων στη Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως Πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη" ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ.

"Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβυλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην Κυβέρνηση της Ουκρανίας", πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ

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