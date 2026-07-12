Κυβέρνηση: Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη και αντιστρέφει τα πυρά σε ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ

Στις επικρίσεις που δέχεται η Κυβέρνηση, όσον αφορά στην απόφαση για ανανέωση για τρίτη διαδοχική πενταετία, της θητείας του Ανδρέα Πασχαλίδη στην προεδρία της Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος κάνει λόγο για επικοινωνιακές σκοπιμότητες, ενώ σημείωσε πως «είναι θλιβερή η συνέπεια τους στο μηδενισμό και στην απαξίωση θεσμών και πορισμάτων».

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε πως «δεν είναι η πρώτη φορά, και δυστυχώς μάλλον ούτε η τελευταία, που το ΑΚΕΛ επιχειρεί να προκαταλάβει και να αμφισβητήσει ένα πόρισμα και να πλήξει την αξιοπιστία ανεξάρτητου ανακριτή. Η εκ των προτέρων αποδόμηση μιας θεσμικής διαδικασίας αποτελεί επικίνδυνο πολιτικό εγχείρημα και εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «ο Ανδρέας Πασχαλίδης ήταν ήδη Πρόεδρος της ΑΑΔΙΠΑ όταν επιλέγηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, και μάλιστα όχι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η προσπάθεια, συνεπώς, να παρουσιαστεί σήμερα η ανανέωση της θητείας του ως δήθεν συναλλαγή στερείται σοβαρότητας και είναι προφανώς ετεροχρονισμένη και ανεδαφική. Οι δύο ιδιότητες είναι θεσμικά διακριτές και η ανανέωση της θητείας του στην ΑΑΔΙΠΑ ούτε δημιουργεί σύγκρουση συμφέροντος ούτε επηρεάζει την ανεξαρτησία της έρευνας».

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι «αναμένουμε με απόλυτο σεβασμό την ολοκλήρωση κάθε πορίσματος. Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά του, δεν θα το προκαταλάβουμε και δεν θα το αμφισβητήσουμε εκ των προτέρων. Αυτή είναι η υπεύθυνη θεσμική στάση. Το ΑΚΕΛ, αντιθέτως, επιβεβαιώνει τον δικό του θλιβερό κανόνα θεσμικής απαξίωσης. Στον ίδιο δρόμο επέλεξε, δυστυχώς, να κινηθεί και το ΑΛΜΑ. Η πλήρης ταύτισή τους, όχι σε ιδεολογική βάση αλλά στο μένος, στην εμμονή και στην απαξίωση διαδικασιών, θεσμών και προσώπων, είναι αποκαλυπτική. Ο καταγγελτικός λόγος για χάριν εντυπώσεων καθιστά πλέον προφανές ποιους στοχεύει και ποιες πολιτικές σκοπιμότητες υπηρετεί».

Ανέφερε ακόμα ότι «είναι θλιβερή η συνέπεια τους στον μηδενισμό και στην απαξίωση θεσμών και πορισμάτων. Προφανώς έχουν επιλέξει να επενδύσουν σε μια ισοπεδωτική και ατεκμηρίωτη προεκλογική προπαγάνδα, που παραπέμπει σε πολιτικά παραμύθια άλλων εποχών».

Καταλήγοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως «εμείς, σε αντίθεση με πολλές γνωστές περιπτώσεις του παρελθόντος που αφορούσαν το ΑΚΕΛ, δηλώνουμε και αποδεικνύουμε πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες, στα πορίσματα, στους θεσμούς και στην ανεξαρτησία των εξουσιών».

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Υπενθυμίζεται πως σε γραπτή του δήλωση το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, ανέφερε πως «η απόφαση του Νίκου Χριστοδουλίδη να ανανεώσει το διορισμό για τρίτη συνεχόμενη θητεία του πρόεδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) Ανδρέα Πασχαλίδη αποτελεί θεσμική εκτροπή, παραβιάζει κάθε έννοια χρήστης διοίκησης και δεοντολογίας και προκαλεί βάναυσα τη νοημοσύνη ολόκληρης της κοινωνίας».

Ο κ. Πολυκάρπου πρόσθεσε ότι «ο κ. Πασχαλίδης, ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του VideoGate, εξασφάλισε την ανανέωση της θητείας του από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και το Υπουργικό Συμβουλίου του την ώρα που ο ίδιος διερευνά την υπόθεση που αγγίζει το Προεδρικό και τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη για θεσμική διαφθορά και διαπλοκή, ενδεχόμενο πολιτικό χρηματισμό και χρήση του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας με πολιτικά ανταλλάγματα».

Συνεχίζοντας, το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ επεσήμανε ότι «αυτή η απόφαση, σε αυτή τη χρονική συγκυρία -λίγες μέρες πριν τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το VideoGate- συγκρούεται απόλυτα με την ανάγκη διεξαγωγής μιας αμερόληπτης διερεύνησης και δημιουργεί σοβαρές σκιές για το πόρισμα πριν ακόμα τη δημοσίευση του».

Ο Χάρης Πολυκάρπου, καταλήγοντας, σημείωσε ότι «όταν αυτός που ελέγχεται για θεσμική διαφθορά και διαπλοκή επαναδιορίζει αυτόν που τον ελέγχει, τότε το θέμα δεν είναι νομικό αλλά βαθιά πολιτικό. Ο κ. Χριστοδουλίδης εκ των πράξεων του έχει εθιστεί στη περιφρόνηση κάθε ίχνους δικαιοσύνης και ισονομίας, ακολουθώντας πιστά τα βήματα του προκατόχου του».

Η ανακοίνωση του ΑΛΜΑ

Στο μεταξύ, στη δική του ανακοίνωσή του το Άλμα, σημείωσε πως «η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ανανεώσει για τρίτη συνεχόμενη πενταετία τη θητεία του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη ως Προέδρου της ΑΑΔΙΠΑ, μέχρι την 1η Ιουλίου 2031, αποτελεί θεσμική πρόκληση.

Ο κ. Πασχαλίδης, όπως σημειώνει, «είναι ο ποινικός ανακριτής του Videogate, μιας υπόθεσης που αφορά στενούς συνεργάτες και συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αναφορές σε χρηματοδοτήσεις, πρόσβαση στο Προεδρικό, διευκολύνσεις προς επενδυτές και εισφορές στον καταργηθέντα Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τον οποίο διαχειριζόταν η σύζυγος του Προέδρου. Εγείρεται, συνεπώς, μείζον και αντικειμενικό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων: το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του προσώπου για το οποίο η έκβαση της έρευνας έχει άμεση πολιτική σημασία, παραχωρεί τρίτη πενταετή θητεία στον ποινικό ανακριτή της υπόθεσης».

Την ίδια ώρα τόνισε πως «εξ αρχής είχαμε επίσης επισημάνει ότι ο κ. Πασχαλίδης δεν διαθέτει την έξωθεν καλή μαρτυρία που απαιτεί μια τόσο ευαίσθητη αποστολή. Είναι το ίδιο πρόσωπο που, όπως προκύπτει από νομίμως ληφθέν οπτικό υλικό, είχε το 2020 απαράδεκτη για ανεξάρτητο ερευνητή συνομιλία με τον τότε Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρο Μιχαηλίδη, με αντικείμενο έρευνα της ΑΑΔΙΠΑ σε βάρος μελών της Αστυνομίας για την υπόθεση Μεταξά. Το υποτακτικό ύφος του στη συνομιλία ενίσχυσε την εικόνα ότι αποτελεί μέρος του ίδιου συστήματος εξουσίας που καλείται να ελέγξει».

Καταλήγοντας, το Άλμα σημείωσε πως «η κουλτούρα που εμπέδωσε η σχολή Αναστασιάδη συνεχίζεται, με άξιο μαθητή τον Νίκο Χριστοδουλίδη».