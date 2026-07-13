ΟΗΕ: Κατηγορεί τη Χαμάς για παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παρεμποδίζει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και θέτει σε κίνδυνο εργαζομένους που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού.

Ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ, καταδίκασε τη δράση των αρχών που ασκούν de facto έλεγχο σε τμήματα της Γάζας, αναφερόμενος στη Χαμάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης εκφοβίζουν το προσωπικό, διαταράσσουν τη μεταφορά τροφίμων και δυσχεραίνουν την παροχή βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, ένοπλοι που συνδέονται με τη Χαμάς εισέβαλαν το Σάββατο σε σημείο διανομής τροφίμων στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα. Στη συνέχεια μπήκαν σε αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς φορτηγών που μετέφεραν ανθρωπιστικά εφόδια.

Ο Αλακμπάροφ τόνισε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μέρος μιας αυξανόμενης πρακτικής εκφοβισμού, βίας και παρεμπόδισης των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και απόπειρες λαθρεμπορίου ή κατάχρησης των μηχανισμών βοήθειας.

Προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες περιορίζουν τη δυνατότητα των οργανώσεων να παραδίδουν τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, την ώρα που οι συνθήκες διαβίωσης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Ο αξιωματούχος κάλεσε επίσης όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη λειτουργία των αποστολών.

ΚΥΠΕ