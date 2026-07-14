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Έξι νεκροί από την πυρκαγιά στο κτίριο υπό ανακατασκευή στις Βρυξέλλες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νωρίτερα, το χώρο της τραγωδίας επισκέφτηκε ο βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος, καθώς και ο Πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Έξι νεκρούς επιβεβαίωσε η εισαγγελία εργασίας των Βρυξελλών στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Τρίτης, μετά από πυρκαγιά στο κτίριο OXY στο κέντρο των Βρυξελλών.

Οι εργαζόμενοι στο υπό ανακατασκευή κτίριο που έχασαν τη ζωή τους, βρέθηκαν στο πρώτο ασανσέρ στο οποίο μπόρεσαν τα σωστικά συνεργεία να έχουν πρόσβαση. Προς ώρας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις Αρχές ότι το δεύτερο ασανσέρ είναι κενό, ενώ σημειώνεται ότι και τα δύο έχουν πέσει, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη δουλειά των διασωστών.

Ο Δήμαρχος Βρυξελλών Φιλίπ Κλόζε νωρίτερα μετέφερε τους εργαζόμενους στο παρακείμενο Δημαρχείο της Πόλης των Βρυξελλών, όπου έγιναν οι απαιτούμενες διαδικασίες βάσει των εργαζόμενων βάρδιας για να διακριβωθεί η ταυτότητα μέχρι τότε έξι αγνοουμένων. 

Νωρίτερα, το χώρο της τραγωδίας επισκέφτηκε ο βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος, καθώς και ο Πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ.

ΚΥΠΕ

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