«Τα ζητήματα με τα F-35 και τα F-16 κινούνται προς επίλυση» λέει ο Ακάρ μετά τις επαφές στις ΗΠΑ

Θετικά μηνύματα για την πορεία των αμυντικών σχέσεων Τουρκίας - ΗΠΑ μετέφερε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, μετά τις επαφές που είχε στην Ουάσιγκτον με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ακάρ δήλωσε ότι διαπίστωσε «θετική προσέγγιση» από την αμερικανική πλευρά στα ζητήματα που εδώ και χρόνια προκαλούν τριβές στις διμερείς σχέσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι προχωρούν προς επίλυση η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, η προμήθεια F-16, αλλά και η προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN.

«Συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα με τους συνομιλητές μας και πραγματικά είδαμε ότι υπάρχει θετική προσέγγιση. Μας ικανοποίησε το γεγονός ότι ζητήματα όπως οι κινητήρες του KAAN, τα F-16 και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 φαίνεται να κινούνται προς επίλυση. Ελπίζουμε ότι θα επιλυθούν», ανέφερε.

Ο κ. Ακάρ συνέδεσε το θετικό κλίμα με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Άγκυρα, καθώς και με τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, στις συνομιλίες τέθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα F-35, τα F-16, οι ρωσικοί S-400 και οι αμερικανικοί Patriot.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα προχωρούν προς επίλυση και αναμένουμε πρόοδο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχα θετικό ήταν και το κλίμα στις επαφές του στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίλυση των διαφορών θα ενισχύσει όχι μόνο τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο Ακάρ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Ρότζερς, καθώς και με τον Βουλευτή Πατ Χάριγκαν.

Όπως ανέφερε, στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διμερείς σχέσεις, ενώ η τουρκική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε και τον πρέσβη της Τουρκίας στις ΗΠΑ, Σεντάτ Ονάλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ