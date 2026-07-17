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Πώς οι πυρκαγιές στον Καναδά απειλούν τον τελικό του Μουντιάλ - Ο καπνός έφτασε στη Νέα Υόρκη (βίντεο + εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ, προκαλώντας «συναγερμό» ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την Κυριακή

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε περιοχές του Καναδά συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, με τεράστιες ποσότητες καπνού να διασχίζουν τα σύνορα και να επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών και η Νέα Υόρκη. Γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Ιουλίου, στις 22:00 (ώρα Κύπρου).



Οι τοπικές αρχές στη Νέα Υόρκη έχουν εκδώσεί προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, ιδιαίτερα για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 80.000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο New York–New Jersey Stadium για να παρακολουθήσουν τον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ενώ περίπου 50.000 ακόμη αναμένεται να συγκεντρωθούν στο εμβληματικό Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν για δημόσια προβολή της αναμέτρησης.

Επιχειρούν χιλιάδες πυροσβέστες

Οι καναδικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή τόσο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όσο και για τις επιπτώσεις του καπνού στη δημόσια υγεία και τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ένταση και η συχνότητα των μεγάλων πυρκαγιών συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες, που ευνοούν την εξάπλωση των πύρινων μετώπων.

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