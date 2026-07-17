Κυπριακό: Με την ομάδα του Ταταρ στην Επιτροπή Νεολαίας ο Έρχιουρμαν - Το παρασκήνιο της τ/κ εκπροσώπησης

Εν μέσω των εξελίξεων στο Κυπριακό, στο επίκεντρο επανέρχεται η σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία από τουρκοκυπριακής πλευράς. Παρά τις εξαγγελίες του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα μέλη που εκπροσωπούν την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στις 19 Ιουνίου, ο Τουφάν Ερχιουρμάν είχε κληθεί να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με την υφιστάμενη σύνθεση των Τουρκοκύπριων της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Kıbrıs Postası», συμμετέχων στην εκπομπή ο κ. Έρχιουρμαν είχε επισημάνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί με την ομάδα που είχε επιλεγεί επί της προηγούμενης τουρκοκυπριακής ηγεσίας, υπό τον Ερσίν Τατάρ.

«Βλέπουμε ότι στην Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία συνεχίζετε με την ομάδα του προηγούμενου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Αλλάξατε γνώμη;», ήταν το ερώτημα που του υποβλήθηκε.

Απαντώντας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ότι είχε ήδη ανακοινώσει πως η σύνθεση της Επιτροπής θα αλλάξει, προσθέτοντας ότι η σχετική προεργασία είχε ολοκληρωθεί.

«Έχω ήδη ανακοινώσει ότι η σύνθεση της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία θα αλλάξει. Οι νέοι φίλοι μου το γνωρίζουν. Η εργασία έχει επίσης ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου, θα ανακοινώσω τη νέα σύνθεση», δήλωσε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι όλοι οι νέοι της τουρκοκυπριακής κοινότητας έχουν για τον ίδιο την ίδια αξία και ότι οι επιλογές θα γίνουν στη βάση της αξιοκρατίας.

«Για εμένα όλοι οι νέοι αυτής της κοινότητας είναι εξίσου σημαντικοί και θα αξιολογηθούν στη βάση της αξιοκρατίας. Ασφαλώς, στη νέα σύνθεση θα υπάρχουν νέοι τόσο από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, το CTP, όσο και από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, το UBP», πρόσθεσε.

Πέρασαν εβδομάδες χωρίς ανακοινώσεις

Παρά τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την ημερομηνία που ο ίδιος είχε υποδείξει, χωρίς να ανακοινωθεί οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπροσώπηση της τουρκοκυπριακής πλευράς στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία.

Η καθυστέρηση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό και, ειδικότερα, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να φτάσει στο νησί στις 27 Ιουλίου και να πραγματοποιήσει επαφές τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, αναμένεται να συναντηθεί χωριστά με τον Τουφάν Ερχιουρμάν και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τους δύο ηγέτες.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται, επίσης, να συναντηθεί με μέλη των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, εγείρεται το ερώτημα, σύμφωνα με την Κίπρις Ποστασί, κατά πόσο η ανακοίνωση των αλλαγών στην Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία έχει μετατεθεί για μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, η νέα σύνθεση θα ανακοινωθεί τουλάχιστον έναν μήνα μετά την ημερομηνία που είχε αρχικά υποδείξει ο Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η διαδικασία άρχισε από την 1η Απριλίου

Η αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής είχε τεθεί επισήμως προς συζήτηση ήδη από την 1η Απριλίου.

Την ημέρα εκείνη, το «Συντονιστικό Τραπέζι Νεολαίας», στο οποίο συμμετέχουν 26 οργανώσεις νεολαίας, συνεδρίασε με κύριο θέμα την εκπροσώπηση της τουρκοκυπριακής πλευράς στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε κατά πόσο η αλλαγή στην Επιτροπή θα ήταν μερική ή συνολική, ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέγονταν τα νέα μέλη, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων στη διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, αποφασίστηκε όπως η σύνθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς επαναξιολογηθεί συνολικά από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, χωρίς την εφαρμογή κομματικών ή άλλων ποσοστώσεων.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι η συμμετοχή όλων των υφιστάμενων μελών θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση. Ωστόσο, παρά την ολοκλήρωση της σχετικής προεργασίας που είχε ανακοινώσει ο Τουφάν Ερχιουρμάν, η νέα σύνθεση εξακολουθεί να μην έχει δημοσιοποιηθεί.