Ο Αντι Μπέρναμ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο - Κιρ Στάρμερ: «Αποχωρώ υπερήφανος, αφήνω τη χώρα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»

Σε νέα πολιτική εποχή εισέρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιήθηκε χωρίς πρόωρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την τελευταία ομιλία του Κιρ Στάρμερ έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, πριν μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Ακολούθως, ο μονάρχης ανέθεσε στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθιστώντας τον επισήμως τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.

Ο νέος πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησής του, ανακοινώνοντας ένα «δεκαετές σχέδιο» για την ανασυγκρότηση της χώρας. Σύμφωνα με συνεργάτες του, στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική. Παράλληλα, θα δεσμευθεί για την «ανασχεδίαση» της λειτουργίας του βρετανικού κράτους και τη δημιουργία μεγαλύτερου οικονομικού περιθωρίου για τα νοικοκυριά που πλήττονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Εντός της ημέρας, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται επίσης να προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία χαρτοφυλάκια να θεωρούνται κρίσιμες για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια των Εργατικών να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

Πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο

Ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχμαν.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Κάρολος Γ' από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Στάρμερ

Κατά την τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί «με το χαμόγελο» και «υπερήφανος» για όσα επιτεύχθηκαν κατά τη διετή θητεία του.

The test of any Prime Minister is: do you leave your country in a better place than you found it?



I’m proud that the answer is yes. pic.twitter.com/BMiapBQbEI — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 19, 2026

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σήμερα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο από ό,τι πριν από δύο χρόνια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του άφησε τη χώρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που την παρέλαβε. «Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και ΚΥΠΕ