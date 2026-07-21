Πρώτη μέρα εξουσίας για Μπέρναμ: Κάρολος, Τραμπ και ανατροπές στην κυβέρνηση της Βρετανίας

Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντα του πρωθυπουργού της Βρετανίας, υποσχόμενος να «φέρει πίσω την ελπίδα» στη χώρα και προαναγγέλλοντας τις μεγαλύτερες αλλαγές στο βρετανικό πολιτικό και οικονομικό μοντέλο των τελευταίων 40 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο νέος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι εντός του έτους θα παρουσιάσει ένα δεκαετές «νέο σχέδιο για τη Βρετανία», το οποίο θα περιγράφει την πορεία προς τη χώρα «στην οποία όλοι θέλουμε να ζούμε».

Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ανακούφιση των νοικοκυριών, εξηγώντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν.

«Ας οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό αίσθημα ενότητας, κοινού σκοπού και αισιοδοξίας. Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή τη στιγμή κατά την οποία η Βρετανία θα αρχίσει ξανά να πιστεύει, τη στιγμή που θα φέρουμε πίσω την ελπίδα», ανέφερε ο Μπέρναμ.

Ο Τζον Χίλι νέος υπουργός Οικονομικών

Σύμφωνα με το BBC, ο Μπέρναμ άρχισε αμέσως τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, απομακρύνοντας πολιτικά στελέχη που θεωρούνταν πιστά στον πρώην πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ.

Η Ρέιτσελ Ριβς αποχώρησε από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ εκτός κυβέρνησης τέθηκαν επίσης ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι και ο υπουργός Κοινοτήτων Στιβ Ριντ.

Στη θέση της Ριβς διορίστηκε ο Τζον Χίλι, ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση Στάρμερ έπειτα από διαφωνία για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών θα κληθεί να βρει τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται, ώστε η Βρετανία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στον τομέα της άμυνας, χωρίς να παραβιάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Μιλώντας στο BBC, ο Χίλι δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός θα εργαστούν «σε πλήρη συντονισμό», προκειμένου να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες και να δημιουργηθεί ένα περιθώριο ασφαλείας απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα.

Πρόσθεσε ότι στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να καταστήσει τη ζωή πιο προσιτή για τους εργαζομένους σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Ο Εντ Μίλιμπαντ στο υπουργείο Εξωτερικών

Ο Εντ Μίλιμπαντ μετακινήθηκε από το υπουργείο Ενέργειας στο υπουργείο Εξωτερικών, αντικαθιστώντας την Ιβέτ Κούπερ, η οποία ανέλαβε το υπουργείο Υγείας.

Ο Μίλιμπαντ δήλωσε στο BBC ότι αποτελεί «τιμή ζωής» για τον ίδιο η ανάληψη του υπουργείου Εξωτερικών, θέση την οποία είχε υπηρετήσει και ο αδελφός του, Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, από το 2007 έως το 2010.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ παρέμεινε υπουργός Εσωτερικών, ενώ η Λουίζ Χέι ανέλαβε κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην κυβέρνηση ως πρώτη υπουργός Επικρατείας, καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στην κυβέρνηση επέστρεψε και η Άντζελα Ρέινερ, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Στέγασης, θέση την οποία είχε υπηρετήσει και κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Στάρμερ.

Η Ρέινερ είχε παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού παραδέχθηκε ότι είχε καταβάλει χαμηλότερο φόρο από τον προβλεπόμενο για διαμέρισμα αξίας 800.000 στερλινών στο Χόουβ.

Ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος είχε θεωρηθεί πιθανός αντίπαλος του Μπέρναμ στη μάχη για την ηγεσία των Εργατικών, ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας.

Πρώτη δέσμευση ο τερματισμός της αστεγίας

Όπως αναφέρει το BBC, η πρώτη πολιτική δέσμευση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού ήταν ο τερματισμός του φαινομένου των ανθρώπων που κοιμούνται στους δρόμους.

Ανάλογη υπόσχεση είχε δώσει και κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την υλοποιήσει πλήρως.

Ο νέος πρωθυπουργός έθεσε επίσης ως προτεραιότητες την ένταξη περισσότερων νέων στην αγορά εργασίας, την ανέγερση περισσότερων δημοτικών κατοικιών και την τήρηση των δεσμεύσεων της Βρετανίας για τις αμυντικές δαπάνες.

«Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζουν καλά, οικοδομώντας ένα περισσότερο προληπτικό κράτος, το οποίο θα επενδύει στην επιτυχία των πολιτών αντί να πληρώνει για την αποτυχία», δήλωσε.

Ο Μπέρναμ ανέφερε ακόμη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στο αφορολόγητο όριο εισοδήματος ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού της κυβέρνησής του, ο οποίος αναμένεται το φθινόπωρο.

Το ζήτημα είχε τεθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης προεκλογικής εκστρατείας του στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο αφορολόγητο όριο θα ήταν δύσκολη υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την αύξηση του αφορολόγητου επαναφέροντας τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή στο 50%, απάντησε ότι είναι ακόμη πρόωρο να τοποθετηθεί.

Το υφιστάμενο αφορολόγητο όριο ανέρχεται στις 12.570 στερλίνες, ποσό για το οποίο οι φορολογούμενοι δεν καταβάλλουν φόρο εισοδήματος.

Μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας

Ο Μπέρναμ δήλωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία χωρίς να έχει προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας.

Όπως σημείωσε, το ιστορικό των κυβερνήσεων του Γουέστμινστερ στο ζήτημα αυτό κατά τα τελευταία 30 χρόνια «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί».

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σερ Εντ Ντέιβι, υποστήριξε πάντως ότι η πρώτη ομιλία του νέου πρωθυπουργού δεν περιλάμβανε επαρκείς αναφορές στην κοινωνική φροντίδα, στην Ευρώπη και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την επιστροφή του στη Βουλή των Κοινοτήτων ως βουλευτής του Μέικερφιλντ, ο Μπέρναμ έγινε δεκτός από τον βασιλιά Κάρολο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, η συνάντησή τους διήρκεσε σχεδόν 35 λεπτά, με τον βασιλιά να του αναθέτει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Μπέρναμ αποδέχθηκε την εντολή και στη συνέχεια μετέβη στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από πλήθος υποστηρικτών του.

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο νέος πρωθυπουργός δεν χρησιμοποίησε αναλόγιο ούτε κρατούσε σημειώσεις κατά την πρώτη ομιλία του μπροστά από τη μαύρη πόρτα του αριθμού 10.

«Έχω πλήρη επίγνωση ότι είμαι ο έκτος άνθρωπος τα τελευταία δέκα χρόνια που περπατά σε αυτόν τον δρόμο και ο έβδομος πρωθυπουργός από το 2016. Αυτή είναι μια στιγμή για προβληματισμό και νέα αποφασιστικότητα», είπε.

Ο Μπέρναμ τόνισε ότι η δική του γενιά πολιτικών οφείλει να «ανεβάσει τον πήχη» και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

«Η Βρετανία πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι μπορεί να ανακτήσει τη σταθερότητά της. Αυτή είναι η πρόκλησή μας: να κάνουμε την πολιτική να λειτουργήσει και να λειτουργήσει καλύτερα», ανέφερε.

Χαρακτήρισε την ανάληψη της πρωθυπουργίας του ως έναν «διακόπτη επανεκκίνησης για τη Βρετανία», ο οποίος θα φέρει τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό μοντέλο.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, φίλησε τη σύζυγό του, Μαρί-Φρανς βαν Χιλ, χαιρέτησε τους υποστηρικτές του και εισήλθε στην πρωθυπουργική κατοικία.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπάντενοκ καλωσόρισε τον Μπέρναμ στον νέο του ρόλο, υποστήριξε όμως ότι δεν παρουσίασε ένα σαφές σχέδιο διακυβέρνησης.

«Η Βρετανία χρειάζεται έναν ηγέτη που μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις και όχι κάποιον που προσπαθεί να ευχαριστεί τους πάντες», δήλωσε.

Η Μπάντενοκ επέκρινε επίσης τον νέο πρωθυπουργό για τις υποσχέσεις του να ανατρέψει πολιτικές που είχαν υιοθετηθεί από τη Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ζήτησε τη διεξαγωγή γενικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι ο Μπέρναμ δεν μπορεί να προχωρήσει στις «μεγαλύτερες πολιτικές αλλαγές των τελευταίων 40 ετών» χωρίς λαϊκή εντολή.

Ο ηγέτης των Πρασίνων Ζακ Πολάνσκι δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται τολμηρές πολιτικές, εκτιμώντας πως η πρώτη ομιλία του Μπέρναμ θα αφήσει πολλούς πολίτες δύσπιστους ως προς το κατά πόσο είναι διατεθειμένος να αμφισβητήσει τον πλούτο και την εξουσία του κατεστημένου.

Πρώτη επικοινωνία με τον Τραμπ

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μπέρναμ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε, σύμφωνα με το BBC, ότι ο νέος πρωθυπουργός παρουσίασε στον Αμερικανό πρόεδρο το όραμά του για τη Βρετανία και τόνισε ότι η ασφάλεια της χώρας και των συμμάχων της βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μπέρναμ είπε ακόμη στον Τραμπ ότι ελπίζει να έχει την ευκαιρία να του παρουσιάσει όσα έχει να προσφέρει το Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια μελλοντικής επίσκεψής του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επικοινώνησε επίσης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη διαβεβαίωση πως η υποστήριξη προς την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό θα παραμείνει σταθερή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια «πολύ καλή» πρώτη συζήτηση με τον Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι και οι δύο είναι προσηλωμένοι στην περαιτέρω προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας.

Η αποχώρηση του Στάρμερ

Η ημέρα των πολιτικών αλλαγών είχε αρχίσει με την αποχώρηση του Σερ Κιρ Στάρμερ από την Ντάουνινγκ Στριτ, δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, περιστοιχισμένος από συνεργάτες και υποστηρικτές του, δήλωσε ότι ο Μπέρναμ έχει την πλήρη στήριξή του.

«Φεύγω με αξιοπρέπεια. Φεύγω με χαμόγελο και περήφανος για όλα όσα πετύχαμε», ανέφερε ο Στάρμερ, σύμφωνα με το BBC.