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Ναυτικός αποκλεισμός των Χούθι: Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε χθες Δευτέρα την ανακοίνωση του κινήματος ανταρτών Χούθι της Υεμένης για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο, καθώς η οργάνωση ανταρτών, που πρόσκειται στο Ιράν, απειλούν κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού παγκοσμίως να παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της μοναρχίας του Κόλπου τονίζει πως το Ριάντ «καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις δηλώσεις που έκανε ο λεγόμενος στρατιωτικός εκπρόσωπος της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι (...) για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο» και προσθέτει πως η χώρα «συνεχίζει να υποστηρίζει τον αδελφό υεμενίτικο λαό και τη νόμιμη κυβέρνησή του».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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