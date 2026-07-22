Βενεζουέλα: Πάνω από 5.300 νεκροί από τον διπλό σεισμό – Χιλιάδες άστεγοι και αγνοούμενοι

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα πριν από σχεδόν έναν μήνα ξεπέρασε πλέον τους 5.300, αναφέρει ανακοίνωση των αρχών της χώρας, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Δυο σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών χτύπησαν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, προκαλώντας πελώριες καταστροφές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, ειδικά στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας.

Τουλάχιστον 5.346 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αναφέρει ο ημερήσιος απολογισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός, προχθές Δευτέρα, έκανε λόγο για 5.278 νεκρούς. Επιβεβαιώθηκαν σχεδόν 70 επιπλέον θάνατοι σε 24 ώρες. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Στη Γουάιρα, οι προσπάθειες για την ανάσυρση θυμάτων συνεχίζονται στα συντρίμμια κτιρίων. Πάνω από 23.100 άστεγοι παραμένουν σε 100 και πλέον προσωρινούς καταυλισμούς, κάποιοι χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, παρέδωσε προχθές Δευτέρα διαμερίσματα σε συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών στο Καράκας σε κάπου 200 οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Υποσχέθηκε ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά.

Κατά τα επίσημα δεδομένα, 856 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν ολοσχερώς. Κατά κυβερνητικούς υπολογισμούς, ωστόσο, θα χρειαστεί να ανεγερθούν κάπου 25.000 ακίνητα για να εξασφαλιστεί στέγη για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας της καταστροφής.

Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Ορισμένες άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

ΚΥΠΕ