Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση της Υεμένης, λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις των δύο πλευρών.

«Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για το ζήτημα της Υεμένης, του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και άλλων περιφερειακών ζητημάτων», δήλωσε ο Αραγκτσί σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από την κρατική εφημερίδα «Iran Daily», καλώντας σε «διάλογο».

Ανέφερε ότι η κατάσταση στην Υεμένη «δεν μπορεί να αποδοθεί στο Ιράν» και ότι τα περιστατικά που σημειώνονται στην περιοχή του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ «έχουν τις ρίζες τους σε παλιές διαμάχες και ζητήματα μεταξύ της Υεμένης, της Σαουδικής Αραβίας και των χωρών της περιοχής».

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι στην Υεμένη και της Σαουδικής Αραβίας —η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό παγώσει μετά την εκεχειρία που διαπραγματεύτηκε ο ΟΗΕ το 2022— ξέσπασε αυτό το μήνα, με τους αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη να κηρύσσουν αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Ο αποκλεισμός απειλεί την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να διακινεί τα εμπορεύματά της προς τον υπόλοιπο κόσμο, μετά τον παράλληλο αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, της μοναδικής άλλης θαλάσσιας διαδρομής του βασιλείου.

Την Παρασκευή, εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι οι αντάρτες δεν εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και ότι ο θαλάσσιος αποκλεισμός «επηρεάζει μόνο τη σαουδαραβική πλευρά».

ΚΥΠΕ