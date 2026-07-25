«Οκτώ αναπάντητες είχα από τον Πρόεδρο»: Τι αποκάλυψε ο Φειδίας για το παρασκήνιο με τον Μάικ Σπανό - Θα δει τον Γκουτέρες

Στο παρασκήνιο που προηγήθηκε της ανακοίνωσης για τη συμμετοχή του Μάικ Σπανού στο Εθνικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας σε βίντεο του κόμματος που αναρτήθηκε στο youtube, ο Φειδίας περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία.

«Ήμουν στη Βραζιλία, κοιμήθηκα στις δύο τα ξημερώματα και όταν ξύπνησα στις εννέα είδα οκτώ αναπάντητες κλήσεις από τον Πρόεδρο. Όταν επικοινώνησα, έμαθα ότι όλα είχαν διευθετηθεί από τη Νταϊάνα και τον Σπανό. Το θέμα που προέκυψε ήταν ότι στείλαμε τον Σπανό στο Εθνικό Συμβούλιο και υπήρξε ερώτημα κατά πόσο ήταν μέλος του κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, εξήγησε ότι την Τρίτη είχε αποσταλεί επιστολή με την οποία γνωστοποιούνταν πως το κόμμα θα εκπροσωπηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο από τον Μάικ Σπανό. Ωστόσο, την Παρασκευή τέθηκε ζήτημα θεσμικής φύσης, καθώς οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος που εκπροσωπούν.

Όπως διευκρίνισε, ο Μάικ Σπανός είναι εγγεγραμμένο μέλος της Άμεσης Δημοκρατίας και το μόνο που χρειάστηκε ήταν να αποσαφηνιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Φειδίας Παναγιώτου πρόσθεσε ακόμη ότι κάθε χρήστης της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το κόμμα θεωρείται αυτομάτως μέλος της Άμεσης Δημοκρατίας. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να ζητείται, μέσω της ίδιας εφαρμογής, η γνώμη των πολιτών για αντίστοιχα ζητήματα, σημειώνοντας ωστόσο ότι το κόμμα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα και χρειάζεται χρόνο για να διαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας του.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης αποκάλυψε ότι, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, πρόκειται να έχει συνάντηση μαζί του.