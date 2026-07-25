Θρίλερ με στοιχήματα στο Μουντιάλ: Οι επτά ύποπτες κινήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Ενώ τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εκπλήξεις και τις μεγάλες αναμετρήσεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια διαφορετική «μάχη» εξελισσόταν στις πλατφόρμες προβλέψεων. Η Ομάδα της Κοπεγχάγης (Group of Copenhagen), ένας διεθνής οργανισμός που ασχολείται με την ακεραιότητα στον αθλητισμό, εντόπισε επτά ύποπτα στοιχήματα σε πλατφόρμες προβλέψεων, μεταξύ των οποίων και η Polymarket, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

Η πλήρης έκθεση δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό «The Athletic», μία από τις ύποπτες περιπτώσεις αφορά στοιχήματα ύψους σχεδόν 4,8 εκατ. δολαρίων στην Polymarket ότι η Ισπανία δεν θα κέρδιζε το Πράσινο Ακρωτήρι. Το ματς έληξε 0-0, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των πρώτων αγώνων.

Ένα ακόμη στοίχημα που προκάλεσε υποψίες είχε τίτλο: «Θα παίξει ο Φόλαριν Μπάλογκαν εναντίον του Βελγίου;», το οποίο τοποθετήθηκε στις 2 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που ο επιθετικός των ΗΠΑ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στον αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εάν ένας ποδοσφαιριστής αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, τίθεται αυτομάτως σε αποκλεισμό για τον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο επόμενος αγώνας των ΗΠΑ ήταν με το Βέλγιο. Ωστόσο, σε μια εξέλιξη που αργότερα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε μια πρωτοφανή απόφαση, αναστέλλοντας την τιμωρία του Μπάλογκαν και επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε στις 5 Ιουλίου. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ελήφθη αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε προσωπικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, διαμαρτυρόμενος για την αποβολή του Αμερικανού παίκτη. Αργότερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την αναστολή της τιμωρίας του Μπάλογκαν «εξαιρετική απόφαση». Ενισχύοντας τις υποψίες, πηγές ανέφεραν στο «The Athletic» ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας της Κοπεγχάγης, δεν τοποθετήθηκε στοίχημα για κανέναν από τους άλλους 14 ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την άλλη πλευρά, η Ομάδα Εργασίας Ακεραιότητας της FIFA αναφέρει σε έκθεσή της, ότι δεν εντόπισε ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας. Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (22/7), κατέληξε ότι δεν υπήρξε «καμία ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ή ένδειξη χειραγώγησης αγώνα σε οποιαδήποτε αναμέτρηση», σύμφωνα με το «The Athletic» των New York Times.

Πρόκειται για insider trading;

Η Ομάδα της Κοπεγχάγης, αντίθετα, ανακοίνωσε ότι εντόπισε επτά «κίτρινες ειδοποιήσεις» (yellow notices) σε στοιχήματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Όπως εξηγεί, οι ειδοποιήσεις αυτές εκδίδονται όταν υπάρχουν ενδείξεις, όπως ανεξήγητες διακυμάνσεις στις αποδόσεις, φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πληροφορίες από πηγές. Στην κλίμακα αξιολόγησης του οργανισμού, η κίτρινη προειδοποίηση προηγείται της πορτοκαλί και της κόκκινης, με την τελευταία να αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης.

Προς το παρόν, δεν έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες κατηγορίες. Ωστόσο, το στοίχημα για τον Μπάλογκαν θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη πιθανής εκμετάλλευσης εσωτερικής πληροφόρησης (insider trading). Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοια σκάνδαλα που σχετίζονται με αγορές προβλέψεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υπόθεση υπαλλήλου του Λευκού Οίκου, ο οποίος ερευνάται επειδή φέρεται να κέρδισε περισσότερα από 100.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην πλατφόρμα Kalshi για γεγονότα που σχετίζονταν με ομιλίες του Τραμπ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κρίστιαν Καλμπ, ειδικό στη βιομηχανία στοιχήματος που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Ομάδα της Κοπεγχάγης, είναι πιθανό τα στοιχήματα να επισημάνθηκαν για λόγους διαφορετικούς από τη χειραγώγηση αγώνων. Όπως εξηγεί, πλατφόρμες όπως η Polymarket ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από εταιρείες στοιχημάτων για αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), όπως ίσως συνέβη με τα στοιχήματα στον αγώνα Ισπανίας–Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Αν είστε ένας παραδοσιακός πράκτορας στοιχημάτων, θα υπάρξουν αγώνες στους οποίους σχεδόν όλοι θα στοιχηματίζουν υπέρ του ξεκάθαρου φαβορί. Από τη σκοπιά του πράκτορα, αυτό μπορεί να σημαίνει υπερβολική έκθεση σε ένα αποτέλεσμα», δήλωσε ο Καλμπ. «Αν πρόκειται για μικρή εταιρεία, αυτό μπορεί να αποτελεί σημαντικό ρίσκο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια αγορά προβλέψεων όπως η Polymarket για να αντισταθμίσει αυτόν τον κίνδυνο».

ΠΗΓΗ: ERTNEWS