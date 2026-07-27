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Βερολίνο: Νεκρός ο ύποπτος για την επίθεση με όχημα στο Pride

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΚΥΠΕ

Ο 21χρονος, που καταζητείτο για την επίθεση που άφησε πίσω μία νεκρή και 14 τραυματίες, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Σπαντάου, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης του Σαββάτου με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ (Christopher Street Day), η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, μετέδωσε η Ραδιοφωνία Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (rbb).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή Σπαντάου, στα βορειοδυτικά προάστια του Βερολίνου.

Υπενθυμίζεται ότι οι γερμανικές αρχές είχαν εξαπολύσει από το ίδιο βράδυ ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ο οποίος θεωρείτο ύποπτος για την επίθεση στην εκδήλωση Pride που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και τραυμάτισε τουλάχιστον 14 ακόμη άτομα. Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Σύμφωνα με την BILD, ο Μπαλούτ ήταν Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννημένος στο Βερολίνο το 2005, και ήταν γνωστός στις αρχές ως υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους». Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει έρευνα στο διαμέρισμά του χωρίς να τον εντοπίσει.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες για πληροφορίες και προειδοποιώντας ότι ενδεχομένως ήταν οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Παράλληλα, ειδικές δυνάμεις είχαν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς του μετρό και στα σύνορα της χώρας, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε συνεργό.

Η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στις 22:15 τοπική ώρα, όταν χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν στο πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Κρίστοφερ, μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις Pride στην Ευρώπη. Ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε χαρακτηρίσει την επίθεση «αποτρόπαια πράξη» και «επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», τονίζοντας ότι στόχος ήταν ένας ειρηνικός εορτασμός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί και οι υπεύθυνοι θα διωχθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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