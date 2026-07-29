ΕΕ: Καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Κομισιόν συζήτησαν την Τετάρτη τις απειλές για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και στον Δούναβη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την εντατικοποίηση των αδικαιολόγητων επιθέσεων κατά πολιτικών πλοίων από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τις Λωρίδες Αλληλεγγύης.

Όπως επισημαίνεται, τα τέσσερα μέρη, τα οποία αναφέρονται από κοινού ως «Quad», επιβεβαίωσαν ότι παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να στηρίξουν την πρόσβαση της Ουκρανίας στις παγκόσμιες αγορές μέσω ενισχυμένης συνεργασίας κατά μήκος του διαδρόμου του Δούναβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Quad καταδίκασε τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά πλοίων και λιμενικών υποδομών, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει διατάραξη της κυκλοφορίας στους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι και τα τέσσερα μέρη δήλωσαν έτοιμα να εφαρμόσουν πρόσθετες εναλλακτικές διαδρομές με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ουκρανίας.

Οι Λωρίδες Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Λωρίδων Αλληλεγγύης, της συνεργατικής πρωτοβουλίας της ΕΕ που δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει νέες διαδρομές μεταφοράς για τις ουκρανικές εξαγωγές και εισαγωγές.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι μέχρι σήμερα οι Λωρίδες Αλληλεγγύης έχουν βοηθήσει την Ουκρανία να εξαγάγει περίπου 226 εκατομμύρια τόνους αγαθών, μεταξύ των οποίων σιτηρά, μεταλλεύματα και χάλυβα.

Παράλληλα, μέσω των ίδιων διαδρομών έχουν εισαχθεί στην Ουκρανία περίπου 108 εκατομμύρια τόνοι βασικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, οχημάτων, λιπασμάτων, καθώς και στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Λωρίδες Αλληλεγγύης διέρχονται από την περιοχή του Δούναβη, την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής και την περιοχή της Αδριατικής, αξιοποιώντας σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, καθώς και τις εσωτερικές πλωτές οδούς.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία παραμένει βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της πρόσβασης της Ουκρανίας στις διεθνείς αγορές και για τη διασφάλιση της συνέχισης των εξαγωγών και των εισαγωγών της μέσω εναλλακτικών διαδρόμων μεταφοράς.

ΚΥΠΕ