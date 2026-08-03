Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Ετιμεσγκούτ στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά στην Άγκυρα

Ο δήμαρχος Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας, Ερντάλ Μπεσίκτσιογλου, και ακόμη 39 ύποπτοι προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες διαφθοράς στον δήμο.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Αναντολού, συνολικά 44 ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστή με αίτημα την προφυλάκισή τους, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους στην Εισαγγελία Δυτικής Άγκυρας. Για τέσσερις από αυτούς αποφασίστηκε η επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο κ. Μπεσίκτσιογλου εξελέγη δήμαρχος με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ).

Η έρευνα αφορά ισχυρισμούς για παρατυπίες σε δημοτικές προσφορές, έκδοση πλαστών εγγράφων, εκμίσθωση χώρων στάθμευσης και παρεμβάσεις σε πολεοδομικές και αδειοδοτικές διαδικασίες κατασκευαστικών έργων με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης είχαν τεθεί υπό κράτηση 55 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων 42 δημοτικοί υπάλληλοι και 13 εκπρόσωποι εταιρειών. Οι καταγγελίες εξετάζονται, μεταξύ άλλων, βάσει εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαρτυριών, αιτήσεων προς το τουρκικό προεδρικό σύστημα επικοινωνίας, ηχητικών και οπτικών καταγραφών, καθώς και οικονομικών και τηλεπικοινωνιακών αναλύσεων.

Δέκα ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, ενώ ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ