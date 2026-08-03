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Πολίτες απέτρεψαν τα χειρότερα: Σύλληψη 26χρονου για απόπειρα εμπρησμού στο δάσος του Κόρνου
| Κύπρος

Πολίτες απέτρεψαν τα χειρότερα: Σύλληψη 26χρονου για απόπειρα εμπρησμού στο δάσος του Κόρνου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας εμπρησμού σε δασική περιοχή της Λάρνακας, που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό καταγράφηκε χθες γύρω στις 7:00 το απόγευμα, όταν πολίτες που διέρχονταν με το όχημά τους από την περιοχή του Κόρνου είδαν δύο άτομα να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και να αποχωρούν από το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντιλήφθηκαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε γειτονική δασική έκταση. Οι ίδιοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να κατασβέσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εξασφαλίστηκε μαρτυρία που οδήγησε στην έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης εναντίον 26χρονου. Ο ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ εναντίον του διερευνώνται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και της απόπειρας εμπρησμού δάσους.

Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.

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