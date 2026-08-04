Σε επιφυλακή η αγορά καφέ λόγω των αναμενόμενων επιπτώσεων του Ελ Νίνιο

Η παγκόσμια τιμή του καφέ μειώθηκε κατά 2,8% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο και έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια σε μια αγορά που, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ (ICO), παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί σε Σούπερ Ελ Νίνιο μέχρι το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe, η τιμή του καφέ έφτασε κατά μέσο όρο τα 248,90 σεντς ανά λίβρα τον Ιούνιο, που ισοδυναμεί με περίπου 453 γραμμάρια (217,80 σεντς ανά λίβρα), σύμφωνα με τον ICO.

Ο οργανισμός εξήγησε στην τελευταία του έκθεση ότι οι τιμές συνέχισαν την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα μέχρι τις 9 Ιουνίου, όταν κατά μέσο όρο ήταν 231,96 σεντς ανά λίβρα, πριν «ανακάμψουν απότομα» στα 272,39 σεντς ανά λίβρα στο τέλος του μήνα.

«Το κλίμα έχει αναδειχθεί για άλλη μια φορά ως ο κύριος μοχλός της δυναμικής των τιμών του καφέ», δήλωσε ο ICO. Διευκρίνισε όμως ότι, ενώ οι προοπτικές προσφοράς είναι ολοένα και πιο θετικές, τα νέα για τις πιθανώς σημαντικές επιπτώσεις του Ελ Νίνιο στην παραγωγή έχουν προκαλέσει ανάκαμψη των τιμών.

Εξήγησε επίσης ότι η πτώση των εξαγωγών τον Μάιο, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις αποθεμάτων και την περαιτέρω μείωση των πιστοποιημένων αποθεμάτων καφέ Arabica στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προκαλέσει «νευρικότητα στην αγορά».

Καθυστερήσεις στη συγκομιδή της Βραζιλίας

Όσον αφορά την παραγωγή της Βραζιλίας, επεσήμανε ότι οι βροχοπτώσεις άνω του μέσου όρου επιβραδύνουν τη συγκομιδή και έχουν επηρεάσει την ποιότητα των σιτηρών, με τοπικές απώλειες που έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Ανά τύπο καφέ, οι τιμές για τους κολομβιανούς ήπιους καφέδες αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Ιούνιο. Οι βραζιλιάνικοι ήπιοι καφέδες μειώθηκαν κατά 2,4%. Οι βραζιλιάνικοι φυσικοί καφέδες μειώθηκαν κατά 7,4%. και ο κολομβιανός καφές robusta αυξήθηκε κατά μέσο όρο 1,7%, σύμφωνα με τους δείκτες του ICO.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο του Ελ Νίνιο και τον πιθανό αντίκτυπό του στην ανάπτυξη της συγκομιδής την περίοδο 2027-28.

Πηγή: ΚΥΠΕ