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| Κόσμος

Ινδία: Φονικοί κεραυνοί σκότωσαν 14 ανθρώπους στην Τζαρκάντ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Τζαρκάντ κατέγραψε περισσότερους από 200 θανάτους το 2025, οι οποίοι αποδίδονται κυρίως σε «κεραυνούς που σχετίζονται με καταιγίδες», όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας τον Ιανουάριο.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κεραυνούς στην πλούσια σε ορυκτά ανατολική πολιτεία Τζαρκάντ της Ινδίας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι τελευταίοι θάνατοι συνδέονται με τις ετήσιες βροχές των μουσώνων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις αλλού. Οι αγρότες που εργάζονταν σε καλλιέργειες σε ανοιχτά χωράφια ευθύνονται για τους περισσότερους από τους 10 νεκρούς στην περιφέρεια Γκιριντίχ της πολιτείας, σύμφωνα με την Αστυνομία. Οι κεραυνοί της Τρίτης - ένα κοινό χαρακτηριστικό των μουσώνων - τραυμάτισαν επίσης τουλάχιστον επτά, πρόσθεσαν.

Την Τετάρτη, η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας προέβλεψε εκτεταμένες βροχοπτώσεις στην πολιτεία τις επόμενες ημέρες.

 Η Τζαρκάντ κατέγραψε περισσότερους από 200 θανάτους το 2025, οι οποίοι αποδίδονται κυρίως σε «κεραυνούς που σχετίζονται με καταιγίδες», όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας τον Ιανουάριο.

Οι καταρρακτώδεις βροχές φέτος προκάλεσαν έντονες πλημμύρες στη βορειοανατολική πολιτεία Άσαμ της Ινδίας, σκοτώνοντας σχεδόν 90 ανθρώπους, ενώ 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια πολιτεία Κεράλα, όπου οι βροχοπτώσεις εκτόπισαν χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους.

ΚΥΠΕ

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