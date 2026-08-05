Εντοπίστηκε μυστική σήραγγα στη Λιθουανία για τη διέλευση μεταναστών από τη Λευκορωσία (εικόνες)

Η λιθουανική συνοριακή φρουρά εντόπισε για άλλη μια φορά μία σήραγγα μέσω της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν λαθραία μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη χώρα-μέλος της ΕΕ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η ημιτελής, μυστική σήραγγα η οποία δεν είχε έξοδο, είχε σκαφτεί κάτω από το συνοριακό φράχτη σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και είχε ενισχυθεί με κορμούς δέντρων και σανίδες, ανέφεραν οι αρχές .

Η Λιθουανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι οργανώνει τη λαθραία μεταφορά μεταναστών από περιοχές που πλήττονται από κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η

🚨🇱🇹 More underground tunnels linked to illegal crossings from Belarus have been found near the Lithuanian border. Some were allegedly used to move both migrants and contraband. Searches are continuing as authorities look for more hidden tunnels. pic.twitter.com/UK2OZTbQrk — Breaking Meow LT 🇱🇹 (@Breaking_meow) August 5, 2026

κυβέρνηση στο Βίλνιους ανταποκρίθηκε ενισχύοντας την ασφάλεια των συνόρων και ανεγείροντας συνοριακό φράχτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυστική σήραγγα, με καμουφλαρισμένη είσοδο, εκτεινόταν περίπου τέσσερα μέτρα από το έδαφος της Λευκορωσίας προς το έδαφος της Λιθουανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνοριοφύλακες εντόπισαν τη σήραγγα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

🇱🇹 Lithuania has accused the regime in Belarus of helping illegal migrants build tunnels under the border fence



Border Guard chief Rustamas Liubajevas said about 10 underground tunnels have been discovered this year, some 30–40 meters long and up to 8 meters deep, reinforced… pic.twitter.com/EcuTMRSl6l — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Επίθεση εναντίον συνοριοφυλάκων

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν ήδη ανακαλυφθεί δύο άλλες σήραγγες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, διέταξε την διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας, αφού εκπρόσωπος της υπηρεσίας συνοριοφυλακής επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο οι αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει προηγουμένως. Ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους επέκρινε επίσης την καθυστερημένη ανακοίνωση της επίθεσης εναντίον των συνοριοφυλάκων.