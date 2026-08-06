Συμπληγάδες πέτρες για τα πλοία: Εκρήξεις στο Ορμούζ και επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα - «Δύσκολη η επικοινωνία με τον Μοτζαμπά Χαμενεΐ», λέει ο Πεζεσκιάν.

Ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε δύο εκρήξεις ενώ το πλοίο του διέπλεε το Στενό του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, ενώ το Ομάν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη για τη διαχείριση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

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Σύμφωνα με την UKMTO, το συμβάν καταγράφηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κούμζαρ, στο Ομάν. Παρά τις εκρήξεις, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα παρέμεινε ασφαλές. Επίσης, δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά για περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ το Ιράν διατηρεί αυξημένο έλεγχο στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη έχει περιορίσει τη διέλευση πλοίων σε συγκεκριμένη ναυτιλιακή διαδρομή κατά μήκος των ακτών της και έχει προχωρήσει κατά καιρούς σε προειδοποιητικά πυρά εναντίον σκαφών που, κατά την άποψή της, δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες.

Νέοι ισχυρισμοί των Χούθι για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Την ίδια ώρα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού τους εκπροσώπου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση του ισχυρισμού από τη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι επιτέθηκαν σε ακόμη ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ερωτήματα για την απουσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν για τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ωστόσο ότι η παρουσία του παραμένει καθοριστική για τη συνέχιση της πορείας της χώρας.

Οι εικασίες για την κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, κατά την οποία έχασαν επίσης τη ζωή τους αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι. Έκτοτε, οι δημόσιες παρεμβάσεις του γίνονται μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.

Η παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια ζωή, αλλά και η μη παρουσία του στην κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο, έχουν πυροδοτήσει σενάρια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και τις σχέσεις του με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος.

Η παρέμβαση Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον ανώτατο ηγέτη.

Όπως ανέφερε, στις συναντήσεις που είχαν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τον υποδέχθηκε με «καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική», ενώ κατηγόρησε όσους επιχειρούν, όπως είπε, να παρουσιάσουν μια στρεβλή εικόνα για το πρόσωπό του.

«Δυστυχώς, η παρούσα κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλα άτομα να τον περιγράφουν διαφορετικά και να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα γι' αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ - ΜΠΕ