Πύλη στα Τάρταρα η Αίτνα: Ποτάμια λάβας ξεχύνονται στη Σικελία – Χάος στο αεροδρόμιο της Κατάνιας (βίντεο)

Σε φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα, με τις εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας να επηρεάζουν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνιας και να προκαλούν αναστολές και καθυστερήσεις πτήσεων.

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και σταδιακά εντάθηκε, με την Αίτνα να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβας.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο τμημάτων του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος της τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

🔵Nuova bocca eruttiva sull'#Etna, nella Valle del Bove, a circa 1.900 m, presso Monte Simone. Continua l'attività esplosiva al Cratere Voragine. La cenere costringe l'#aeroporto di Catania a continue chiusure: stop degli arrivi fino a sera. Tremore vulcanico elevato. pic.twitter.com/R4oWBMCq6O — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 11, 2026

Αναστολές και εκτροπές πτήσεων στην Κατάνια

Το αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας, το οποίο εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και αποτελεί βασική πύλη εισόδου για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ανακοίνωσε επανειλημμένες αναστολές αφίξεων.

Παράλληλα, πολλές πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια της Σικελίας, κυρίως προς το Παλέρμο, ενώ αρκετά δρομολόγια παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και αεροναυτιλίας και καλούν τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Την ίδια ώρα, έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας των αεροπορικών περιορισμών, με ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Σικελίας.

Εντυπωσιακές εικόνες από τις ροές λάβας

Η δραστηριότητα της Αίτνας επικεντρώνεται σε έναν από τους κεντρικούς κρατήρες του ηφαιστείου, τον Vogarine, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η έντασή του μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα.

Ο Εμίλιο Μεσίνα κατέγραψε με drone εντυπωσιακά πλάνα από τους ποταμούς λάβας που ρέουν από το ηφαίστειο.

Μέχρι στιγμής, οι ροές λάβας παραμένουν σε ακατοίκητες περιοχές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεσοι κίνδυνοι για κατοικημένες ζώνες.

LAVA RIVERS light up Mount Etna



Glowing lava cascades into the Sicilian volcano’s Northeast Crater pic.twitter.com/RHgI1kPqHF — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 9, 2026

Το ηφαιστειακό νέφος διέσχισε τη Μεσόγειο

Η δραστηριότητα της Αίτνας δεν περιορίστηκε στη Σικελία, καθώς το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε πάνω από τη Μεσόγειο.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P του προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οπτικοποίησε τις συνολικές ποσότητες ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου (SO2) σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη πάνω από κάθε σημείο του χάρτη.

Ακολουθώντας τους επικρατούντες ανέμους, το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά, διέσχισε τη Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τα παράλια της Αφρικής και την Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης.

Η Αίτνα

Η Αίτνα βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Σικελίας και είναι το μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

Καλύπτει έκταση 1.190 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με περίμετρο βάσης 140 χιλιομέτρων, και αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Mount Etna is one of the most active volcanoes in Europe and the world



These days it’s erupting in a spectacular way, and the lava front has reached about 4,495 feet!



Sicily, Italy 🇮🇹🌋 pic.twitter.com/1fxepe4jGj — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 11, 2026

Με πληροφορίες από protothema.gr