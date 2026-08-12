Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Δεν υποχωρεί ο καύσωνας: Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση για αύριο Πέμπτη - Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο
| Κόσμος

Ιράν και ΗΠΑ δεν συζητούν παράταση της εκεχειρίας, δηλώνει Ιρανός αξιωματούχος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα σχόλια αυτά έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu που, επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής Κυβέρνησης, ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχειρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο.

Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας, επειδή, από την οπτική της Τεχεράνης, η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή.

Τα σχόλια αυτά έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu που, επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής Κυβέρνησης, ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχειρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο.

Η συμφωνία κήρυξε «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα», αλλά γρήγορα κατέρρευσε, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «τελείωσε» στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι «αναστέλλεται» μια εβδομάδα αργότερα.

«Δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση, επειδή, από την οπτική του Ιράν, δεν υπάρχει περίοδος που ξεκίνησε και επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς παράταση. Οι ΗΠΑ παραβίασαν την ενδιάμεση συμφωνία 48 ώρες μετά την επίτευξη της και αποχώρησαν από αυτήν λίγες ημέρες αργότερα», τόνισε η πηγή στο Reuters.

Στη συμφωνία, η περίοδος των 60 ημερών αναφέρεται σε ένα χρονικό πλαίσιο με δυνατότητα παράτασης, εντός του οποίου το Ιράν και οι ΗΠΑ αναμενόταν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία που θα περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα ήρε τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Μια σειρά από απαιτήσεις, όπως η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και οι εξαιρέσεις για το Ιράν για πώληση του πετρελαίου του, θεωρήθηκαν απαραίτητες πριν από την έναρξη μίας ακόμη περιόδου διαπραγματεύσεων.

«Ένα από τα ζητήματα που συζητούνται μέσω μεσολαβητών είναι η επιστροφή των ΗΠΑ στην ενδιάμεση συμφωνία και ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Δεν έχει σημειωθεί απολύτως καμία πρόοδος σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε η πηγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα