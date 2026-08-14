ΗΠΑ προς Ιράν: «Οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ο κόσμος» – Νέα μέτρα την επόμενη εβδομάδα

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο κ. Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax.

«Μείνετε στο ακουστικό σας, έρχονται κι άλλες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει τη φύση των νέων μέτρων που ανήγγειλε.

Ο υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική του ως συνδυασμό δυο μοχλών, της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού, κάνοντας συγκρίσεις με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. «Η Βενεζουέλα κατέρρευσε αμέσως όταν της επιβάλαμε αποκλεισμό», καυχήθηκε.

Νωρίτερα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News, άλλο δίκτυο της αμερικανικής δεξιάς, ότι «ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα» των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν είναι «να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς» και ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ διαβεβαίωνε την 4η Αυγούστου το CNBC ότι ήταν πιθανή συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη «σήμερα ή αύριο» για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ -- τοποθέτηση που είχε οδηγήσει σε άνοδο τη Γουόλ Στριτ και σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Η επιλογή της οικονομικής πίεσης προκρίνεται στην Ουάσιγκτον καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Οι δυο πλευρές επιμένουν στους όρους που έχουν θέσει για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ